Sete postos abrem hoje para 16 anos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibiliza, hoje, sete pontos de vacinação exclusivos para jovens de 16 e 17 anos. Amanhã, serão quatro. Neste sábado, as pessoas com 18 anos ou mais terão seis locais para se imunizarem, e quatro, no domingo. A pasta também oferece pontos para atender o público que pode receber a segunda dose antecipada do imunizante até 24 de setembro. São 11 postos disponíveis para hoje e oito, para amanhã.

Ontem, a taxa de transmissão da covid-19 aumentou no DF. O indicador, divulgado diariamente pela SES-DF, ficou em 0,95, número maior do que o registrado na quinta-feira. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se o número for menor que 1, a crise sanitária tende a regredir. Caso seja maior que 1, a pandemia pode avançar.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a capital federal registrou 578 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas, o que totaliza 478,6 mil pessoas infectadas, sendo 460,8 mil recuperadas. Ainda ontem, a pasta identificou mais 13 mortes pelo novo coronavírus, sendo nove homens e quatro mulheres. Dessas, quatro vítimas eram de Goiás.

De acordo com o boletim epidemiológico, o DF teve queda na média móvel de mortes por complicações da covid-19 pelo segundo dia seguido. O indicador de hoje ficou em 12,43, 17,8% menor na comparação com 14 dias atrás. A média móvel de casos ficou em 709,14, diminuição de 0,84% no mesmo período de análise. Na quinta-feira, a média móvel de casos ficou em 777,14, e a de mortes em 13,43.

Com 52 mil casos e 1,5 mil óbitos, Ceilândia segue como a região administrativa mais afetada pela pandemia no DF. Taguatinga está com 37 mil moradores infectados e 984 mortes, números menores do que em Samambaia, que possui 26 mil casos e 772 vidas perdidas pela covid-19. No Plano Piloto, mais de 47 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e 691 morreram de complicações da doença.

Vacinômetro

De acordo com o vacinômetro divulgado ontem, às 20h19, pela SES-DF, 40.173 pessoas haviam se vacinado contra a covid-19. Dessas, 12.906 receberam a aplicação da segunda dose (D2), o que resulta em 957 mil cidadãos do DF com o reforço. Cerca de 12,9 mil receberam a primeira dose (D1), o que totaliza 2 milhões. Voluntários da pasta vacinaram 46 cidadãos com a dose única (DU), do imunizante da Janssen. O total é de 56 mil contemplados até ontem à noite. Entre as 3 milhões de pessoas do DF, 67% estão imunizadas com a D1 e 33,2% com a D2.