CB Correio Braziliense

SAMAMBAIA

PAINÉIS DO METRÔ

O professor José Barbosa, 38 anos, morador de Samambaia Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito do mau funcionamento dos painéis que mostram os horários dos trens na estação de metrô Central de Samambaia. “Só tem um painel funcionando. O outro só funciona de um lado”, explica.

» De acordo com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), apenas um painel de todas as estações do ramal Samambaia está com defeito. Já foi aberta uma ordem de serviço para o conserto, e a Companhia está analisando os orçamentos.

TRÂNSITO

DEMORA EM SEMÁFORO

A terapeuta ocupacional Isadora Silva, 26 anos, moradora do Setor O, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre um semáforo na Avenida Elmo Serejo (em frente ao posto Ipiranga). “Ele fica muito tempo parado. E quando abre, fecha rápido. Acaba gerando uma fila muito grande. Esse sinal fica na saída de Samambaia, sentido Ceilândia pela pista nova”, conta.



» A Diretoria de Engenharia de Trânsito do Detran-DF informa que, normalmente, os cruzamentos semaforizados funcionam com dois tempos, um para cada sentido, mas neste caso o semáforo funciona em três tempos: um para quem está trafegando na Elmo Serejo; outro tempo para quem está vindo da via N3 e quer descer a Elmo Serejo, seguir para a DF-450 ou virar a esquerda subindo a Elmo Serejo; e o terceiro para quem vem da DF-450 e quer seguir para a via N3. O semáforo de três tempos demanda uma espera maior, e, por isso, as equipes de engenharia monitoram o local com frequência, ajustando os tempos, e já estudam alternativas para melhorar a fluidez do trânsito no referido cruzamento.