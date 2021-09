Máxima pode chegar a 36°C neste sábado, e umidade deve ficar abaixo de 12% no DF

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 9/9/2021)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o sol não deve dar trégua neste fim de semana. A previsão para o Distrito Federal é de máxima entre 34°C e 36°C à tarde, quando os termômetros vão atingir as temperaturas mais altas. Além disso, a umidade relativa do ar deve permanecer abaixo dos 12%, principalmente nas horas mais quentes do dia. Neste sábado (11/9), pela manhã, o céu terá poucas nuvens e bastante névoa seca — fenômeno comum em períodos como o atual, o que pode comprometer a visibilidade.

A meteorologista Nayane Araújo explica que a quentura só dará trégua após a chegada das chuvas, mas não há precipitação esperada para os próximos dias. “Ela age como um termorregulador e dá uma segurada na temperatura, para a radiação solar não chegar com tanta força à superfície (terrestre). Como estamos sem previsão, o calor deve demorar”, explica.

A última chuva registrada na capital federal foi em 30 de agosto. Brazlândia teve o maior volume no DF: 20 milímetros. No Plano Piloto, o registro ficou em 2,8mm. O meteorologista Olívio Bahia destaca que a temperatura tem batido recordes a cada ano.

“Em alguns casos, associamos essa gravidade à ação humana. Se medirmos a temperatura no Parque Nacional, provavelmente, ela será menor que a do centro de Brasília, onde tem asfalto, concreto, pois houve mudanças nas características físicas desse local”, compara. “Porém, também há uma variabilidade anual, e alguns fenômenos são mais intensos neste período do ano.”

Médica e titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Maria Letícia Cascelli lembra a importância da ingestão de água, para a saúde dos rins. Por isso, a especialista recomenda o consumo diário de dois litros de líquidos não açucarados e, preferencialmente, naturais, como água de coco.

“Nesta época, aumentam em 20% os casos de cálculo renal. Para pessoas com funcionamento dos rins diminuto, a quantidade necessária dependerá da porcentagem de função renal existente. O nefrologista deverá orientar o paciente da maneira mais adequada”, destaca.

Recordes

Confira as três temperaturas mais altas registradas pelas estações do Inmet no DF

37,8°C — em Águas Emendadas, em 9 de outubro de 2020

37,3°C — em Águas Emendadas, em 15 outubro de 2017; e no Gama, em 8 de outubro de 2020

37,1°C — no Gama e no Paranoá, em 9 e 10 outubro de 2020, respectivamente