Eixo capital

CA Carlos Alexandre de Souza

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Flávia Arruda atua no desafio da pacificação

O movimento de pacificação iniciado no Planalto, após as manifestações de Sete de Setembro, intensificou o trabalho de ministros palacianos empenhados em restabelecer o diálogo institucional com os outros Poderes. Um dos auxiliares empenhados na tarefa de distensionamento é a ministra Flávia Arruda, titular da Secretaria de Governo. Desde antes dos protestos de terça-feira, Flávia Arruda busca, juntamente com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, amortecer o impacto de declarações mais contundentes entre integrantes do Legislativo e do Judiciário. Na quarta-feira, por exemplo, Flávia e Ciro foram pessoalmente à Câmara para transmitir o convite de Bolsonaro a Arthur Lira, presidente da Casa, para uma conversa no Planalto.

Eu vi

Na quinta-feira, quando o ex-presidente Michel Temer veio a Brasília para apresentar a Bolsonaro a “Declaração à Nação”, Flávia Arruda estava presente no encontro entre o titular do Planalto e o antecessor, pela manhã e à tarde.

Compromisso

Para os próximos dias, a expectativa da ministra é positiva. Ela acredita que as tensões com o Judiciário e o Legislativo tendam a diminuir, após a declaração de Bolsonaro em favor da harmonia entre os Poderes. O compromisso do presidente com o jogo das quatro linhas constitucionais seria a senha para construir, a longo prazo, uma boa relação institucional.

Muita conversa

Os ministros-bombeiros sabem, no entanto, que há muito trabalho pela frente. De um lado, será preciso convencer o presidente a manter a postura de moderação. De outro, é essencial dialogar com interlocutores para preservar o clima político favorável.

Ao Senado

Apesar da expectativa em relação a uma possível chapa formada por Ibaneis Rocha e Flávia Arruda na corrida ao Buriti, a deputada pretende manter o foco no Legislativo. A intenção é concorrer a uma vaga no Senado, como já acertado com a Executiva do PL, o presidente Bolsonaro e com o governador do DF.

Parente na briga

Rodrigo Rollemberg não pretende concorrer ao cargo de governador em 2022. Mas está certo de que Rafael Parente será um nome competitivo na corrida ao Buriti. Rollemberg prevê o lançamento da pré-candidatura de Parente em outubro e acredita que o ex-secretário de Educação representa a renovação na política brasiliense. Segundo o ex-governador, o PSB está empenhado em formar uma frente ampla de oposição ao governador Ibaneis Rocha. Ele acredita em uma convergência de candidaturas, com o natural afunilamento.

Legado

Nesse sentido, Rollemberg acredita que o eleitor brasiliense reconhecerá o trabalho do PSB, apesar da derrota de 2018. “Temos um legado de realizações e políticas públicas que foram bem sucedidas”, avalia. Para ampliar a atuação do partido, o ex-governador pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Só papos

“A esquerda, apesar de sua passagem desastrosa pelo poder, segue unida e querendo voltar. Ela sofreu um duro revés porque descobriu que o presidente Bolsonaro não tinha qualquer intenção de dar o golpe.”

General Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional



“Não nos enganemos: Bolsonaro — expulso do Exército, que idolatra Ustra e vive de polêmicas — é o do discurso contra o Estado de Direito do 7 de setembro. E não o da nota de pacificação.”

João Amoêdo, ex-presidente do Novo