Dois homens foram presos após cortarem cabos de conexão no SIA

CB Correio Braziliense

Dois homens foram presos após serem flagrados retirando estruturas de conexão de rede de postes sob concessão da empresa Neoenergia Brasília nesta quinta-feira (9/9). Policiais civis da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) conduziram os rapazes, ambos com 33 anos, para a delegacia. A ação dos homens resultou na interrupção de serviços de conexão telemática de vários órgãos públicos na região do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

Segundo a polícia, os funcionários terceirizados da empresa de distribuição de energia estavam cortando os cabos de fibra ótica que se encontravam sem identificação de origem. Por conta disso, o serviço de 28 órgãos do GDF foi atingido, incluindo Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

De acordo com o delegado da DRCC, Giancarlos Zuliani, o procedimento foi feito de forma irregular. “Não se pode identificar um cabo que reconhece como não sendo legítimo e sair cortando. O correto é que o proprietário do poste notifique a empresa de cada cabo para que pague pela utilização. E não, simplesmente, cortar e provocar a interrupção de vários serviços públicos”, destacou.

Após serem conduzidos para a delegacia, os funcionários responsáveis pela ação foram autuados, em flagrante, pelo crime de interrupção de serviços telemáticos. Eles pagaram uma fiança no valor de R$ 1,5 mil. Após o recolhimento, foram liberados.

Em nota, a empresa de distribuição esclareceu a ação dos funcionários e está em contato com o GDF para assegurar os serviços de conexão interrompidos. Segue a nota:

"A Neoenergia Brasília mantém permanente contato com o Governo do Distrito Federal e confirmou que o serviço de dados se encontra normalizado. A empresa esclarece que a ação realizada, quinta-feira (9/9), tratou-se de procedimento rotineiro da distribuidora, com foco no ordenamento de redes. A Neoenergia Brasília reforçou com o GDF o compromisso de estreitar o alinhamento operacional e continuar prestando um serviço de qualidade para toda a sociedade”