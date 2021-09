CB Correio Braziliense

Agroecologia

O Instituto Horta Girassol, por meio do Projeto Semear, promove gratuitamente, entre 23 de setembro e 17 de dezembro de 2021, seu primeiro curso de agrofloresta, intitulado “Introdução à Agroecologia com foco na Produção de Alimentos”. As aulas abordam a produção sustentável e orgânica de alimentos, por meio de práticas ecológicas que privilegiam a dinâmica da natureza e o cuidado com bens naturais, como água, solo, sementes e matas. As inscrições devem ser realizadas até amanhã por meio do link encurtador.com.br/psALS. Mais informações: 9 9998-0973 (WhatsApp).



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair de casa ou do escritório. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$ 200. WhatsApp 9 8625-5298, www.instagram.com/ciistgilesefacebook.com/stgilesbrasil.



Artesanato

A Feira Cultural do Artesão — edição Artesanato em Casa realiza, até 16 de setembro, 33 oficinas gratuitas on-line, abordando diversas técnicas como bordado, crochê, pintura à mão livre, marchetaria, trançado, cinzelagem, esqueletização, dentre outras. As oficinas serão dadas no canal no YouTube do Instituto Latinoamerica: https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica.



MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Concurso fotográfico

Compartilhe seu olhar de amor pelo Cerrado no “Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado”. A ação será realizada até 17 de setembro, pela rede social Instagram, dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador.Para participar, os interessados devem postar as fotografias no Instagram, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e Sema (@semagovdf). As fotos também deverão ser enviadas para o email concursofotoeuamocerrado@gmail.com. Cada participante poderá apresentar até duas fotografias por parque que queira concorrer.

Seminário internacional

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) promove, na terça-feira, das 10h às 12h, o seminário internacional “Challenges of Modern Regulation — Os desafios da regulação moderna”, que contará com a presença do professor Jean Tirole (Universidade de Toulouse), vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2014. Fruto de iniciativa do “Projeto de Difusão de Conhecimentos em Direito, Economia e Justiça da FGV Direito Rio”, o evento virtual será aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux. O seminário será transmitido pelo canal da FGV no YouTube, a partir das 10h, com tradução simultânea. Para se inscrever e saber mais informações, entre no link https://evento.fgv.br/modernregulation/.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Esportes

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) está promovendo o projeto Campus Saudável — Clube Escola para levar exercícios funcionais e práticas esportivas à comunidade. A iniciativa oferece aulas gratuitas de diversas modalidades físicas para todas as idades, incluindo alongamentos, avaliação física, futsal, clube de corrida, jump, ginástica e dança. Para as crianças, são ofertados jogos e brincadeiras, além de futebol, handebol, voleibol e iniciação esportiva. As inscrições estão sendo realizadas pessoalmente, no Uniceplac, com o próprio professor da modalidade, se houver disponibilidade de vagas. Para mais informações, ligue no número 3035-3940.

Arquitetura espanhola

A Embaixada da Espanha traz para a galeria vitrine da Caixa Cultural Brasília a exposição Engenharia e Arquitetura Espanhola no Século XXI — Obra em expansão, pelo olhar de Ricardo Santonja. A mostra entra em cartaz no dia 25 de agosto e fica aberta ao público até 19 de dezembro. A entrada é franca, de terça a domingo, das 9h às 18h. Para garantir o conforto e a segurança do público, recomenda-se agendamento com hora marcada pelo WhatsApp 9 9246-3993 ou pelo telefone 3206-6456, com visitas guiadas disponíveis aos fins de semana, também mediante agendamento.



Start Católica 2021

A IDE, agência de inovação e novos negócios, que faz parte das instituições de educação pertencentes à União Brasileira de Educação Católica (Ubec), apresenta o Start Católica 2021, programa de pré-aceleração de empreendedorismo. O edital é aberto para a candidatura de iniciativas de todo o Brasil, com inscrições gratuitas até 12 de setembro. Para participar, é necessário que as equipes tenham até dois integrantes. Os interessados devem acessar o site da IDE (https://aevo.com.br/connect/ubec/), ler o edital completo e preencher o formulário de inscrição. O processo seletivo escolherá 15 projetos, que após serem aprovados, farão o investimento de R$ 200 por equipe para participar da pré-aceleração, que oferecerá modelo de negócios, desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, além de treinamento para apresentação final à banca avaliadora.



Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em Saúde Mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no siteencurtador.com.br/imrHP.



Gincana virtual

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal já podem se inscrever para participar da edição 2021 da gincana “Se Liga na Escola”. Promovida pelo Sebrae no DF com a Secretaria de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim do mês de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas por meio da página da iniciativa na internet (www.seliganaescola.com.br) até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será no dia 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.