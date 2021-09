Imprudência que mata: 11 brasilienses morreram em acidentes de trânsito nos últimos 5 dias

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ana Maria Pol/Esp. CB/D.A Press)

Em cinco dias, ao menos 11 brasilienses morreram e outros seis ficaram feridos em três acidentes de trânsito. Os registros têm em comum o fato de, em todos os casos, os veículos estarem com lotação acima da capacidade permitida. A infração é grave e é mais comum do que se pensa. No primeiro semestre deste ano, foram 48.210 flagrantes no Distrito Federal. O número representa um aumento de 22,2% em comparação ao mesmo período de 2020, com 39.449 autuações.

Dentre as vítimas dos acidentes, está a operadora de caixa Karen Layane de Sousa e Silva, 21 anos, enterrada na manhã de ontem, no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. Ela era uma das seis ocupantes do veículo Citroen C4 Pallas, que colidiu com um caminhão Volvo carregado de cerâmica. O acidente, que deixou cinco mortos e um ferido, ocorreu na última quinta-feira (09/09) , às 21h07, em Luziânia (GO). Todas as vítimas estavam no veículo menor.

Para o pai de Karen, o marceneiro Rogério de Sousa e Silva, 44, o sentimento é de inconformidade. “Ela era tudo para a gente. Com ela, não havia momentos tristes, tudo era motivo pra alegria. Era uma mulher trabalhadora, sempre brincava dizendo que era bonita, não rica. É difícil se despedir dessa forma”, pontua. Além de Karen, estavam no carro Thalles Diego, Weverton Dias, Maria Luiza, Vivianny Nonato e o autônomo Guilherme Oliveira, 26, o único sobrevivente. Todos eram moradores de Santa Maria (DF). De acordo com o amigo de infância, o mecânico Rafael Menezes, 27, ele está internado no Hospital de Base de Brasília (HBB) desde a noite do acidente. "Ele fez uma cirurgia na perna e coluna, e segue estável. Estão todos bem abalados, a família e os amigos, torcendo para que ele se recupere. As expectativas estão altas", garante.

Na madrugada deste sábado (10/09), por pouco a tragédia não se repetiu. Dois veículos colidiram, e um deles, um Ford Ka, era ocupado por oito pessoas, quando a capacidade é para cinco. Dentre eles, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Allana, 22, com suspeita de traumatismo cranioencefálico, e Isabela, 22, que reclamou de dor no pescoço. Ambas foram transportadas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Maria Eduarda, 24, também estava no veículo, e foi encaminhada para o HBB após sentir dor na pelve. No outro carro, um Toyota Prado, estava apenas o motorista, Caio, 22, que não se feriu.

Tragédia

No último domingo, também em Luziânia, os corpos de seis jovens foram encontrados em um carro submerso no riacho da Zona Rural de Luziânia, no Entorno do DF. As vítimas tinham idades entre 15 e 28 anos. Segundo os Bombeiros, o condutor do VW gol vermelho perdeu o controle da direção, saiu da estrada e caiu dentro do córrego após capotar. O carro estava apenas com as rodas para o lado de fora do riacho, enquanto a parte submersa ficou presa a um tronco a uma profundidade de dois metros.

Os socorristas mergulharam para verificar a presença de vítimas e encontraram os corpos dos seis jovens já sem vida. Estavam no carro o condutor Matheus Saraiva, 23 anos, e os passageiros Rodrigo Soares Gomes, 15 anos; Luís Carlos Rodrigues dos Santos, 22 anos; Emerson Madureira de Brito, 17 anos; Wesley Rodrigues Batista, 28 anos; e Eric Bruno Carvalho de Lucena da Silva, 16 anos. Eles seriam moradores da região administrativa de Santa Maria (DF) e iam passar um final de semana no Lago Corumbá 3.

O Correio procurou a Delegacia Regional de Luziânia para atualização sobre o andamento das investigações dos acidentes, porém, até o fechamento da edição não houve retorno.

Riscos

Não respeitar os limites de capacidade dos veículos e, consequentemente, não utilizar o cinto de segurança de maneira adequada pode não causar acidentes, mas aumenta os riscos de morte e lesões, de acordo com Marcelo Granja, diretor de educação no trânsito do Detran-DF. “Há adaptações no carro que são feitas para gerar segurança. Se você permitir um número excessivo, pode colocar pessoas em risco, porque não vão estar acomodadas corretamente”, pontua.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tipifica como infração grave conduzir veículo com lotação excedente. A penalidade é multa de R$195,23 e a perda de cinco pontos no prontuário de habilitação. Além disso, o condutor é punido com a retenção do veículo. Para conseguir tê-lo de volta, só após pagar as taxas do depósito.

Segundo Marcelo, é importante que o motorista seja responsável com os passageiros. “A responsabilidade é sempre do condutor independente de terem menores ou maiores de idade a bordo. Até porque, a dispersão que pode causar um acidente pode ser provocada pela situação que ocorre dentro do veículo, com passageiros a mais e sem cinto”, ressalta.