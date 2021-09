Centro de AssistÃªncia Social Ã© inaugurado

J » Júlia Eleutério

Com a terceira maior demanda por assistência social no Distrito Federal, o Recanto das Emas recebeu uma nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Recanto das Emas, na manhã de ontem. O espeço, localizado na Praça do Cidadão, na quadra 113, foi inaugurado pelo governador Ibaneis Rocha, que destacou a importância da obra no atendimento à população carente. Durante a entrega, ele falou sobre os planos para ampliar a rede de restaurantes comunitários na cidade.

Segundo Ibaneis, o espaço irá desafogar o atendimento das 12 mil famílias da região que, atualmente, contam apenas com o Cras localizado na quadra 602. Outro ponto destacado pelo governador é sobre a última vez que um Centro de Referências foi inaugurado pelo governo local, reforçando a necessidade da abertura de novos pontos. “A população do DF cresceu muito e a última Cras foi entregue em 2014, quando a população era de 2,4 milhões de habitantes. Hoje, nós passamos de 3,2 milhões de habitantes. Acrescido a isso, nós temos um empobrecimento da população e temos que cuidar das pessoas mais carentes. O Cras é a porta de entrada para isso e nós queremos ampliar cada vez mais”, ressaltou.

Com o novo espaço, o GDF totaliza 29 unidades de assistência distribuídas pela capital. A nova sede conta com oito funcionários para atender a população. Nos são oferecidos serviços como o cadastro único e os encaminhamentos para as redes de saúde e de ensino. Além disso, a população pode identificar quais são as necessidades de documentação a serem tiradas com suporte básico e diretrizes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Os atendimentos são feitos por assistentes sociais, psicólogos, agentes sociais e técnicos sociais, em algumas unidades, há o atendimento de advogados.

Ibaneis chamou atenção para o que, de fato, representa o aumento da necessidade de novas unidades do Cras. "A abertura do Centro significa que a população precisa dos serviços. Ela está carente, em situação de vulnerabilidade e precisa da atenção do estado", enfatiza.Padres são

internados com

covid-19, em

Trindade (GO)

» Pedro Marra

Cinco sacerdotes do Santuário Basílica de Trindade, localizado na Região Metropolitana de Goiânia, foram diagnosticados com covid-19, conforme o centro religioso anunciou ontem à tarde. O padre Jesus Flores, 88 anos, e o padre José Zamuner, 81, estão internados. O caso mais delicado é o do padre Jesus, que tem problemas cardíacos. Desde a última segunda-feira (6), ele está na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Goiás, sedado e respira com ajuda de aparelhos.

O padre José Zamuner, está em tratamento no Hospital Ortopédico de Goiânia com previsão de alta a qualquer momento. Os sacerdotes Geraldo Teixeira, 65, e Henrique Demartini, 80, estão com sintomas leves, e o padre Welinton Silva, 34, assintomático. Os três cumprem quarentena, isolados, em casa.

Em nota, a assessoria de imprensa do Santuário do Pai Eterno informa que todas as exigências sanitários são cumpridas rigorosamente. Foi informado, ainda, que todos os religiosos estão imunizados com as duas doses da vacina contra a covid-19.

"Além e acima disso, interessa-nos defender e preservar a vida de todas as pessoas. A equipe missionária que serve ao Santuário, com todos os seus membros vacinados, tem enfrentado uma dificuldade representada por casos de covid-19", diz o texto. Pedimos o apoio e oração de todos", conclui o centro religioso.



» Pandemia no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou, ontem, mais 10 mortes por complicações da covid-19, sendo duas pessoas entre 20 e 39 anos. O total de óbitos chegou a 10.201 vítimas. A pasta também notificou 589 novos casos, o que totalizou 479 mil.