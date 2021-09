Padres sÃ£o internados com covid-19, em Trindade (GO)

P » PEDRO MARRA

Cinco sacerdotes do Santuário Basílica de Trindade, localizado na Região Metropolitana de Goiânia, foram diagnosticados com covid-19, conforme o centro religioso anunciou ontem à tarde. O padre Jesus Flores, 88 anos, e o padre José Zamuner, 81, estão internados. O caso mais delicado é o do padre Jesus, que tem problemas cardíacos. Desde a última segunda-feira (6), ele está na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Goiás, sedado e respira com ajuda de aparelhos.

O padre José Zamuner, está em tratamento no Hospital Ortopédico de Goiânia com previsão de alta a qualquer momento. Os sacerdotes Geraldo Teixeira, 65, e Henrique Demartini, 80, estão com sintomas leves, e o padre Welinton Silva, 34, assintomático. Os três cumprem quarentena, isolados, em casa.

Em nota, a assessoria de imprensa do Santuário do Pai Eterno informa que todas as exigências sanitários são cumpridas rigorosamente. Foi informado, ainda, que todos os religiosos estão imunizados com as duas doses da vacina contra a covid-19.

"Além e acima disso, interessa-nos defender e preservar a vida de todas as pessoas. A equipe missionária que serve ao Santuário, com todos os seus membros vacinados, tem enfrentado uma dificuldade representada por casos de covid-19", diz o texto. Pedimos o apoio e oração de todos", conclui o centro religioso.



» Pandemia no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou, ontem, mais 10 mortes por complicações da covid-19, sendo duas pessoas entre 20 e 39 anos. O total de óbitos chegou a 10.201 vítimas. A pasta também notificou 589 novos casos, o que totalizou 479 mil.