Brasil começa luta pelo hexacampeonato mundial na Lituânia

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Douglas Pingituro)

Vem aí mais uma edição da Copa do Mundo de Futsal. O maior espetáculo do futebol de salão desembarca na Lituânia para sua nona edição sob a batuta da Fifa. Entre hoje e 3 de outubro, 24 seleções entram em quadra na busca pelo título mais importante da modalidade. O Brasil, maior campeão da história do torneio está de olho no oitavo caneco mundial, o sexto organizado pela Fifa. O time estreia, amanhã, às 14h, contra o Vietnã.

Com a bola rolando, além de Brasil, Espanha, Paraguai e Argentina, outras 20 equipes entram em quadra no anseio por uma conquista de Copa do Mundo. O Brasil chega para a disputa sob o comando de Marquinhos Xavier, que está à frente da Seleção desde 2017. O técnico promoveu uma mescla na lista de convocados para o torneio mundial. Dos 16 convocados, oito atuam no futsal brasileiro, enquanto a outra metade defende clubes europeus. "Temos uma equipe extremamente capacitada para buscar esse título”, analisou o treinador.

De 1982 para cá, a Seleção Brasileira conquistou sete títulos mundiais, cinco na Era Fifa, a partir de 1989, quando a entidade assumiu a organização do torneio.

* Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima