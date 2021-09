Jacaré inicia mata-mata

CB Correio Braziliense

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e 32 times seguem na briga pelo acesso. Entre eles, o Brasiliense, representante candango restante no torneio. Mas, para avançar às oitavas de final, e continuar sonhando com a terceira divisão, o Jacaré precisará superar a Ferroviária, dona da segunda melhor campanha da fase de grupos. A primeira partida entre as duas equipes acontece, hoje, às 15h, no Estádio Defelê.

Diferentemente da edição anterior da Série D, quando fez a melhor campanha geral, em 2021, o Brasiliense encontrou dificuldades para avançar à fase mata-mata do torneio. Os candangos terminaram na quarta colocação do Grupo A5, com 21 pontos. A classificação veio apenas na última rodada, depois do empate por 1 x 1, fora de casa, diante do Goianésia.

Tropeços dentro e fora de casa chegaram a ameaçar a vaga. Mas, como dizem no futebol, é hora de virar a chave. O campeonato chega ao mata-mata, uma etapa do torneio onde erros costumam custar caro. Isso faz o Brasiliense ficar atento, pois enfrentará a segunda melhor equipe da competição.

Em 14 partidas, a Ferroviária venceu 10, empatou três e foi derrotada em apenas uma oportunidade — diante do Uberlândia, na primeira rodada. Os paulistas também têm a melhor defesa do campeonato, com cinco gols sofridos. O sucesso e bons números da Locomotiva passam diretamente pelas mãos do técnico, o ex-meia Elano que, inclusive, conquistou a Libertadores 2012 junto com Zé Love, atacante do Brasiliense. (V.P)