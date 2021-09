Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Derrota no boxe

Robson Conceição foi derrotado por pontos pelo mexicano Oscar Valdez, após 12 assaltos, na disputa do título mundial dos superpenas, versão Conselho Mundial de Boxe (CMB). O brasileiro estava invicto.

» Lesão de luisa

Medalha de bronze em Tóquio, a tenista brasileira Luisa Stefani confirmou que sofreu uma ruptura de ligamento do joelho direito quando disputava a semifinal de duplas do US Open, em Nova York, no sábado.

» Verstappen

Líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen, da RBR, será o pole position do GP de Monza, na Itália. Daniel Ricciardo, da McLaren, completa a primeira fila. Lewis Hamilton, da Mercedes, larga em quinto.

» CR7 marca dois

O atacante português Cristiano Ronaldo marcou dois dos quatro gols do Manchester United na goleada de 4 a 1 sobre o Newcastle, pela Premier League. Foi a reestreia do artilheiro no clube inglês.

» Raducanu campeã

A britânica Emma Raducanu, 18 anos, venceu a canadense Leylah Fernandez, 19, por dois sets a zero (6/4 e 6/3) e sagrou-se campeã do US Open. Hoje, Novak Djokovic decide o título com o russo Daniil Medvedev.

» O adeus de Rossi

O italiano Valentino Rossi, sete vezes campeão mundial de MotoGP, anunciou que vai deixar as pistas no fim da temporada. Hoje, no GP de Aragón (Espanha), o italiano Francesco Bagnaia larga na pole.