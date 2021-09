AB Adriana Bernardes PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Vale da Lua, um dos principais atrativos do povoado de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, está em chamas neste domingo (12/9). Ao menos 50 pessoas, entre bombeiros militares, integrantes da brigada de São Jorge e servidores do ICMbio, tentam controlar as chamas. O local, amplamente frequentado por turistas, teve que ser evacuado.



Um guia turístico que pediu para ter o nome preservado, contou que não houve vítimas. "Até onde eu sei, (o incêndio) só está queimando a mata mesmo. A área de recepção está inteira, aparentemente", disse o rapaz.

Em nota, o Corpo de Bombeiros de Goiás informou que as chamas consomem a vegetação da APA Pouso Alto, zona de amortecimento e externa ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um santuário da vida silvestre. “Continuamos com intensa atuação no combate aos focos localizados mais ao sul e ao norte da APA Pouso Alto que, após o combate inicial, já foram reduzidos", detalhou.

De acordo com a corporação, por volta das 14h foram localizados outros dois novos focos a noroeste da APA. "Todas as equipes empenhadas continuam trabalhando na extinção dos focos e no rescaldo com apoio dos brigadistas do ICMBio” detalhou. Os bombeiros reforçaram na nota, que não há incêndios florestais no interior do Parque Nacional.

A secretária municipal de Turismo de Alto Paraíso de Goiás, Luciana Amado, lamentou o incêndio florestal e fez um alerta. “Por isso orientamos aos turistas que visitem nossos atrativos com guias e condutores locais, eles enriquecem a experiência do turista com segurança, são guardiões do cerrado, protegem cada canto da nossa região”.



