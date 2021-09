Jesus Flores, 88 anos, sacerdote

A » Ana Maria Pol

Conhecido no estado de Goiás pelo comprometimento com sua vocação e pela fé inabalável, o padre Jesus Flores encerrou, na noite do último sábado (11), sua luta contra a covid-19. Aos 88 anos, o sacerdote deixa como legado virtudes raramente vistas nos dias de hoje, dentre elas, o amor ao próximo. O religioso estava internado desde a última segunda, na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Goiás. Ele tinha problemas cardíacos e estava respirando com a ajuda de aparelhos.

O padre cumpria suas atividades paroquiais em Trindade (GO), onde atuava na Rádio Difusora Pai Eterno e na TV Pai Eterno. Além da formação religiosa, era jornalista, e deixa, também, uma longa história de participação ativa na comunicação de Goiás. A morte do sacerdote comoveu autoridades políticas e civis, dentre elas, o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas), que decretou luto oficial de três dias no estado.

Em nota, o chefe de estado lamentou a morte de Jesus Flores: “Goiás e o Brasil perdem uma potente voz em defesa da ética, dos direitos humanos e da vida. Padre Jesus Flores sintetiza a biografia dos grandes homens que fizeram a diferença, ao propagar conceitos que foram fundamentais na luta por uma sociedade democrática, consubstanciada na paz, harmonia e bem-comum”, disse.

Segundo Caiado, o sacerdote foi “um dos maiores comunicadores da história de Goiás”. “Rendemos nossa homenagem a um extraordinário líder, que moldou sua missão ancorada na fé e no amor ao próximo. Eu e minha esposa, Gracinha Caiado, elevamos nosso pensamento a Deus para que console o coração de familiares, amigos e fiéis neste momento de grande consternação e de imensa dor”, ressaltou.

Vida de missão

Com 62 anos de sacerdócio, o padre Jesus Flores teve a vida de total dedicação à missão religiosa e a de evangelizar crianças, jovens, adultos e idosos. Membro da Congregação do Santíssimo Redentor, ele teve e tem um papel fundamental na propagação da devoção ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por meio do trabalho realizado pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). Com destaque importante na comunicação, principalmente no rádio, ele foi um dos fundadores da Rede Católica de Rádio (RCR).

Na manhã de ontem, uma missa foi celebrada em prol de sua vida, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Após merecidas homenagens, sem velório, o sepultamento foi realizado às 10h, no cemitério de Trindade (GO), sem a presença de público. Durante todo o dia, a programação da Rádio Difusora Pai Eterno e TV Pai Eterno foi, especialmente, em memória e homenagem ao religioso.

O padre Wellington Silva, companheiro de comunidade e amigo do sacerdote, também lamentou a morte de Jesus Flores. “Nos últimos tempos da pandemia da covid-19, ele foi um combatente assíduo do negacionismo. Buscava sempre dizer sobre a necessidade de acesso à vacina em um curto espaço de tempo, chamando a atenção dos governos, e fazendo isso sempre com a consciência de que os mais pobres sofrem mais com a demora da chegada das vacinas e lotação de leitos de UTI. Ele morreu como vítima de uma pandemia que tanto combateu, assim como outras pessoas”, ressaltou.

