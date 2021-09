Três regiões do DF ficam sem energia nesta segunda-feira (13/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

As regiões de Lago Sul, Taguatinga e Planaltina passarão por reparos na rede elétrica, nesta segunda-feira (13/9). A Neoenergia vai realizar nestas cidades serviços de poda de árvores e manutenção preventiva com troca de postes. Os serviços são feitos através do desligamento programado para assegurar os trabalhadores e a população.



A Neoenergia informa que, caso os serviços forem concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, diminuindo, dessa forma, o tempo em que os consumidores ficam sem energia elétrica. E para casos de falta de energia em outros pontos, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para o 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita).



Confira onde faltará energia nesta segunda-feira



PLANALTINA

Horário: 09h às 14h30

Local: Sítio Agrovale.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.



TAGUATINGA

Horário: 09h às 16h

Local: Núcleo Rural Taguatinga: Chácaras 16 e 17.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de postes.



LAGO SUL

Horário: 13h às 16h30

Local: SHIS QI 23: Conjuntos de 11 a 13.

Serviço: Manutenção preventiva.