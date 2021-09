Graças a vaquinha, estudante brasiliense vai estudar na Espanha

CB Correio Braziliense

Depois de que conseguir o valor para comprar a passagem, Daniel Arruda já pode embarcar para a Espanha - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O sonho de Daniel Arruda, 18 anos, de cruzar fronteiras está a um passo de se tornar realidade. O estudante do Centro de Ensino Médio 3 (CEM 3), de Taguatinga Sul, ganhou uma bolsa de estudos na Universidad de Jaén, na Espanha, para estudar engenharia civil. O jovem lutava contra o tempo para arcar com os custos da viagem, mas foi beneficiado pela “vaquinha espanhola”, uma iniciativa do embaixador da Espanha no Brasil, Fernando García Casas.

Daniel foi contemplado em um concurso de bolsas promovido pela Embaixada da Espanha, por meio do projeto Escolas Interculturais Bilíngues, da Secretaria de Educação do DF. Ele foi aprovado em abril e, desde então, começou com um trabalho de divulgação nas redes sociais por pedidos de colaboração para que conseguisse o valor de R$ 10 mil para comprar passagem, emitir a documentação necessária e se manter no país durante o primeiro mês, já que a bolsa só caí em outubro.

Após a publicação da matéria no Correio, o embaixador da Espanha no Brasil tomou conhecimento do caso e resolveu ajudar o jovem. Casas convocou alguns parceiros da embaixada e montou a chamada “vaquinha espanhola”, com uma quantidade expressiva de dinheiro, em euro e real, para ajudar o jovem a se mudar para o país. O valor não foi divulgado. “Essa é uma oportunidade única dele estudar em uma das mais conceituadas universidades do mundo e não poderia deixar que condições financeiras o fizesse perder a chance. Juntamos várias pessoas e montamos a vaquinha espanhola”, disse Fernando García Casas

Segurando as emoções, Daniel disse que essa conquista não é apenas dele, mas da escola e de todos os alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. Ele espera que sirva de exemplo para que outros alunos lutem e estudem para que consigam oportunidades parecidas. “O ensino rompe fronteiras e só a educação pode mudar o mundo. A influência que estou gerando vale mais que tudo. Eu sou um resultado de que a educação no Brasil está avançando. Vale a pena estudar e se dedicar”, afirmou emocionado.

As aulas começaram dia 9 de setembro e Daniel deve embarcar para a Espanha ainda esta semana.