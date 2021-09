Variante Delta: maioria dos casos no DF é de pessoas não vacinadas

CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Distrito Federal registra mais dez casos e uma morte pela variante Delta da covid-19. Ao todo, a capital tem 346 notificações da cepa indiana e sete mortes — sendo uma vítima moradora do Estado de Goiás. Os números são referentes às amostras analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) e divulgadas nesta segunda-feira (13/9), durante coletiva de imprensa na sede da Secretaria de Saúde.

Em relação ao perfil dos infectados pela Delta, 219 são mulheres e 127 homens. A Secretaria de Saúde também identificou que a maioria das notificações é de pessoas não vacinadas (129). Com a imunização incompleta, foram 109 casos, e com o ciclo vacinal completo foram 86 ocorrências.

O recente óbito registrado pela cepa indiana ocorreu no sábado (11/9). A vítima era um homem, na faixa etária dos 40 a 49 anos, com comorbidades, e estava com a imunização incompleta. Ele era morador de Santa Maria.

Ao total, a Secretaria de Saúde notificou duas mortes pela Delta de residentes de Ceilândia, duas de Santa Maria, uma no Guará e uma em Taguatinga.

Segundo a última atualização do Lacen, o DF conta com 100% das amostras analisadas com a presença de material genético da Delta. A capital já está há mais de duas semanas, com transmissão comunitária da variante indiana.