Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 2/6/19)



Detran de Goiás oferece mais de 170 vagas

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-GO) está com duas seleções abertas com mais de 170 vagas para diversas áreas do órgão. Há oportunidades para níveis médio e superior, e os salários chegam a R$ 4.665,82, além de benefícios.

A primeira seleção oferece 78 vagas para cargos de contador, psicólogo, arquiteto, apoio administrativo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, operador de equipamento de pintura, técnico em sinalização de trânsito e assistente técnico de trânsito. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Secretaria de Estado da Administração de Goiás, das 8h de 15 de setembro às 18h do dia 25 do mesmo mês.

O segundo edital disponibiliza 100 vagas para examinadores de trânsito, que exige nível superior. As inscrições já estão abertas e seguem até 17 de setembro, também pelo site da Secretaria.

Os candidatos passarão por análise de títulos e entrevistas, e as etapas serão realizadas em Goiânia. Os selecionados serão contratados pelo período de três anos, havendo a possibilidade de ser prorrogado até o prazo total de cinco anos.



Cebraspe vai organizar seleção da PGDF

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) escolheu, por meio de dispensa de licitação, o Cebraspe como banca organizadora para o próximo concurso com 130 vagas para procuradores. O certame foi autorizado em 2020, e, do total de chances, 65 serão para provimento imediato e 65 para formação de cadastro reserva. A remuneração inicial do cargo é de cerca de R$ 22.500.



Sedes-DF convocará aprovados de 2018

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) anunciou a formação de uma equipe de trabalho para tratativas relacionadas ao concurso público realizado em 2018, que ofereceu mais de 1.800 vagas. O grupo será responsável por chamar os profissionais aprovados nos cargos de especialista e técnico, ambos na área de assistência social. As tratativas já podem ser iniciadas pela comissão, e os trabalhos serão exercidos pelo grupo até o prazo final da validade do certame.



Caixa abre 1.100 vagas para PcD

A Caixa Econômica Federal abriu concurso com 1.100 vagas para técnicos bancários, exclusivamente para contratação de pessoas com deficiência (PcD). A remuneração inicial é de R$ 3.000, além de benefícios. As vagas são para todos os estados e o Distrito Federal. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 27 de setembro no site da Fundação Cesgranrio. Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e redação, previstas para 31 de outubro.



CGU em novembro?

O edital do próximo concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) pode ser publicado em breve. Isso porque, por meio das redes sociais, o ministro Wagner Rosário informou que o órgão está trabalhando para publicar o documento em novembro. Segundo ele, dessa forma, as provas podem ser realizadas em fevereiro do ano que vem. O certame vai oferecer 375 vagas para auditores e técnicos. Os salários variam entre R$ 7.283,31 e R$ 19.197,06.



Seagri-DF rumo ao edital

A Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF) deu mais um passo rumo ao próximo concurso público. Isso porque o órgão também definiu o grupo de trabalho com a finalidade de realizar estudos técnicos para contratar uma instituição de planejamento, organização e execução do certame. A seleção será para os cargos de analista e técnico em desenvolvimento e fiscalização agropecuária. Ainda não foram anunciadas a quantidade de vagas e mais detalhes sobre o edital.



Expectativa para o concurso do Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) já publicou portaria com o grupo de trabalho que vai participar da organização do próximo concurso do órgão, com 568 vagas. A comissão será composta por servidores de todas as áreas do Instituto. Do total de chances, 96 são para analista ambiental, 40 para analista administrativo e 432 de técnico ambiental, da carreira de especialista em meio ambiente. As remunerações variam entre R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64. Segundo o Ibama, todas as outras informações estarão no edital, que tem seis meses para ser apresentado.



Rede Sarah prorroga inscrições

A Rede Sarah de Hospitais prorrogou as inscrições para médicos de clínica e neurocirurgia. Agora, os profissionais podem se candidatar até 29 de setembro, pelo site da instituição. A seleção oferece oito vagas e está distribuída em dois editais, com lotação em Brasília, Salvador e São Luís. Após contratados, os médicos receberão salário que varia de R$ 29.879,79 a R$ 32.781,77 para 44 horas semanais de trabalho.