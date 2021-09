Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Arquivo Pessoal)

"É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca."

Dom Hélder Câmara



O sol de Brasília que atrai bons negócios

Sol, calor, secura. Isso faz o brasiliense ter uma relação ainda mais especial com água, e as piscinas viram refúgio de frescor e lazer. Percebendo isso, uma nova marca de mobiliário outdoor, a HIO, chega a Brasília (na comercial da QI 09 do Lago Sul). A empresa apresenta peças produzidas manualmente com matérias-primas de alta performance que aliam design exclusivo, versatilidade, conforto e leveza, utilizando tecnologia própria para áreas externas.



Poltrona Geribá

Entre os best-sellers da HIO, encontra-se a poltrona Geribá, que com a sua tecnologia pode ser usada dentro e fora d’água, e se transforma em um almofadão.



Big Brother

A marca é 100% brasileira, fundada em 2018 pelo empresário Luis Mangini. No Big Brother Brasil deste ano, a área externa da casa foi decorada com o mobiliário da HIO. As peças estarão também na Casacor Brasília deste ano, em novembro.

Requerimento de urgência

O setor produtivo com a Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo está empenhado em coletar assinaturas para o Requerimento de Urgência do PLP 5/2021. O projeto permite a prorrogação, por até 15 anos, das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais vinculados a ICMS destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria.



Linha de frente

A proposta já foi aprovada em todas as comissões — CFT e CCJC da Câmara dos Deputados. Agora, o setor quer que siga logo para o plenário e seja votada o mais breve possível. Integrantes do Sindiatacadista do DF, sediados na capital, estão se esforçando na mobilização, ajudando a representar também entidades nacionais que lutam pelo projeto.



Mandioca melhorada para o Cerrado



A cultura da mandioca é uma das mais importantes do ponto de vista socioeconômico para o bioma do Cerrado, sendo cultivada em uma área estimada em 250 mil hectares. A Embrapa apresenta hoje as novas cultivares para indústria de farinha e de fécula BRS 417, BRS 418 e BRS 419, as primeiras especialmente desenvolvidas para as condições do Brasil Central. Elas se destacam pela elevada produtividade de amido — até 30% maior que o tipo mais plantado na região. Foram geradas pelo programa de melhoramento genético nos campos experimentais, em Planaltina.





Empresa Destaque em Respeito Racial

O Grupo Sabin foi premiado pelo ambiente de trabalho inclusivo. Desta vez, em dobro: como “Empresa Destaque em Respeito Racial” e “Lugares Incríveis para Trabalhar 2021”, na categoria serviços de saúde. “Temos muito orgulho de fazer parte da construção e do fortalecimento de um ambiente organizacional que valoriza a diversidade e entende que é estratégico para o negócio”, diz a gerente de Pessoas do Sabin Medicina Diagnóstica, Mariana Bittar.



Explicações no Congresso



Está prevista para hoje a ida do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, ao plenário da Câmara dos Deputados para debater o preço dos combustíveis.

“Tudo caro: gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso?”, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), por meio de suas redes sociais.



Apoio à ação dos estados

O Sindicombustíveis-DF declarou total apoio à ação pública ajuizada pelo Distrito Federal e mais 12 estados contra o comercial veiculado pela Petrobras em que esta declara que o preço da gasolina nas refinarias é de R$ 2.



Treze reajustes

“No caso da gasolina somente no ano de 2020, a Petrobras realizou 13 reajustes, que totalizaram 47,7% de aumento, ou seja, saindo de 1,9844 o litro da gasolina na refinaria entregue em Brasília e Goiânia para 2,9307, preço publicado no dia 12/08 (último reajuste)”, aponta o sindicato.



Dólar e crise política

Todos concordam que a variação cambial provocada pela instabilidade política é o que mais gera impacto no preço dos combustíveis.