Carro capota na BR-020, sentido Planaltina, nesta terça-feira (14/9)

CB Correio Braziliense

Capotamento na BR 020 na manhã desta terça-feira (14/9) - (crédito: CBM/DF)

Um carro capotou e foi parar fora da via na manhã desta terça-feira (14/9). O acidente aconteceu na BR-020, sentido Planaltina, próximo ao Alfama. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o veículo Toyota Yar, cor branca, capotado sobre o teto.

Segundo os bombeiros, a motorista Naually dos Reis, 26 anos, já estava fora do veículo. A mulher recebeu atendimento no local e foi encaminhada para o Hospital Regional de Planaltina. Os bombeiros afirmaram que ela estava consciente e orientada, mas apresentava queixa de dores na cervical. Ela era a única ocupante do carro no momento do acidente.

Os bombeiros não souberam esclarecer a dinâmica do acidente. A rodovia ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).