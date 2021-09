CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (14/9), o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou a nova portaria que reconhece as atividades de xilogravurista, cordelista e cantador como profissões artísticas do Distrito Federal (DF). A Lei n° 6.944/2021 passa a entrar em vigor a partir da data de publicação.

O cantador é o poeta popular que utiliza técnicas do improviso nos versos de sua autoria e segue a estrutura da poesia de repentistas. Já o xilogravurista é o artesão que faz gravuras na madeira.

A lei considera cordelista o poeta popular que produz e declama versos, poemas, histórias ou folhetos seguindo as técnicas da literatura de cordel. São considerados poetas cantadores pela lei: intérpretes de gêneros musicais populares; violeiros improvisadores; emboladores e aboiadores.