Confusão envolve fuzil e orgia

DD Darcianne Diogo



Uma trama, no mínimo, inusitada. O furto de um fuzil no luxuoso hotel na área central de Brasília descortinou para a polícia uma história que envolve amigos, duas mulheres, orgia e o transporte de um armamento avaliado em R$ 14 mil. O suspeito de pegar a arma e levar para uma casa, no Lago Sul, se apresentou na 5ª Delegacia de Polícia e foi liberado em seguida. Ele deve responder pelo crime de furto e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira. Um advogado alugou a suíte do hotel, no Setor Hoteleiro Norte (SHN), na última sexta-feira. Inicialmente, ele estava em um outro quarto, que pertencia à rede hoteleira, mas logo trocou para um apartamento de propriedade privada.

Após deixar os pertences na suíte, entre eles um fuzil modelo T4, da marca Taurus, o advogado viajou para uma fazenda, em Buritis (MG). Ao retornar, na segunda-feira, por volta das 15h30, foi abordado por um funcionário do hotel, que o informou de que ele precisaria repassar o nome de uma das mulheres que estava dentro do quarto. Sem entender o que estava acontecendo, advogado e funcionário subiram até o quinto andar e bateram na porta.

Quando o ocupante do apartamento abriu a porta, o advogado que havia alugado a unidade se deparou com duas mulheres. O rapaz que estava no imóvel alegou que conhecia o proprietário e que, por isso, tinha a chave. Segundo as investigações, comprovou-se que o dono da suíte e o invasor eram realmente amigos, mas que o homem não sabia da locação.

Sumiço

O locatário, que é CAC (caçador, atirador e colecionador), encontrou a suíte revirada e sentiu falta do fuzil, que estava em cima do sofá guardado em uma bolsa. Ao questionar os ocupantes do quarto, ficou sem resposta e acionou a Polícia Militar. O homem e as duas mulheres, no entanto, fugiram.

O Correio apurou que o homem que estava no apartamento levou o fuzil enquanto saiu para comprar bebidas e cigarros, pois achou que a arma era do amigo dono do imóvel. As câmeras do circuito interno de segurança captaram o trio saindo do quarto. As imagens foram mostradas ao proprietário da suíte, que reconheceu o colega. Os policiais dirigiram-se até a residência do suspeito, no Lago Sul, e foram recebidos pelo pai do homem. No endereço, encontraram o fuzil e levaram até a 5ª DP.

Na noite de segunda-feira, o suspeito apresentou-se na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O armamento passará ainda pela perícia. O Correio procurou o Exército para saber se o advogado tinha permissão para manter um fuzil em um hotel, mas até o fechamento desta edição, não obteve retorno.