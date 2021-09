Servidor vítima de abusos está com a família

CB Correio Braziliense

O servidor público aposentado do Banco Central que estaria sendo vítima de maus-tratos e cárcere privado pela própria esposa, Maruzia das Garças Brum Rodrigues, 52 anos, está sob os cuidados de uma das enteadas. A entrega aconteceu ontem de tarde. Por telefone, a filha da suposta agressora contou que a mãe — indiciada pelas denúncias — pediu a um dos advogados que levasse o aposentado à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro, que apura o caso. Com a ajuda do delegado, a família foi avisada e recebeu o homem por volta das 17h40.

“Está tudo bem. Ela entregou os cartões, porém tem parte do salário dele. Ele está com medo, relutante, um pouco desconfiado, mas isso é consequência de todos esses anos de abusos”, detalha. Ela conta que o servidor já falou com toda a família: “Amanhã vamos levá-lo a um psiquiatra, para que receba os cuidados necessários”.

Embora a presença do servidor traga tranquilidade à família, eles não possuem a guarda do servidor. Provisoriamente, o Ministério Público deu um parecer favorável a curatela, o que pode adiantar a emissão da guarda para os enteados. “Ele está aliviado e nós também. Vamos pedir uma pizza para comemorar”, concluiu a enteada.

Na semana passada, os filhos de Maruzia procuraram o Correio e denunciaram a mãe pela prática de abusos contra o homem, que estaria debilitado mentalmente, e a subtração da aposentadoria do companheiro. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso com base em fotos e vídeos apresentados pelos denunciantes.