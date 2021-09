AvanÃ§o da vacinaÃ§Ã£o depende de ministÃ©rio

A » Ana Isabel Mansur R » Rafaela Martins

Filas, animação, grupos de amigos e expectativa alta marcaram o primeiro dia da vacinação contra a covid-19 para adolescentes com 14 e 15 anos no Distrito Federal, ontem. O início do atendimento para a nova faixa etária ocorreu em 37 pontos, os mesmos destinados aos jovens de 16 e 17 anos. Na terça-feira, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que pretende começar a imunizar todas as pessoas com mais de 12 anos até o fim do mês. Na sequência, a Secretaria de Saúde (SES-DF) focará na aplicação da terceira dose (D3) em idosos e pessoas com comorbidades. Contudo, não há datas confirmadas para as próximas etapas.

Em 25 de agosto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que enviaria os imunizantes para a D3 ontem. No entanto, a remessa não chegou. “Até agora (ontem à noite), não mandaram (as vacinas). Somos apenas executores. Se não tivermos o número de doses definido nem a cronologia da entrega, não temos como anunciar novas aplicações. O ministério faz a divulgação de um jeito que parece ser culpa dos estados, mas não é. A culpa é da falta de doses”, afirmou ao Correio o subsecretário de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, Divino Valero.

Além dessa, o DF tem outra situação com que lidar. Ontem, começou a valer a orientação do Ministério da Saúde para diminuição do intervalo entre as doses Pfizer/BioNTech, de 12 para oito semanas. No entanto, com dois grupos prioritários na fila — adolescentes de 12 e 13 anos, além dos idosos e imunossuprimidos que aguardam a D3 —, a SES-DF deve optar pela ampliação do público. “Vamos vacinar conforme a pauta do ministério. E, assim que forem disponibilizadas (as doses), vamos reduzir as idades”, afirmou Ibaneis.

Ontem, o estoque da Rede de Frio Central do DF tinha 52.650 imunizantes da Pfizer para aplicação como segunda dose. Com isso, há possibilidade de o Executivo local convocar parte do público vacinado com a primeira dentro do prazo de oito semanas.

Cuidados

A Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 3 do Guará recebeu adolescentes pela manhã e à tarde. A fila de espera deu a volta em torno do posto. Após aguardarem 40 minutos, Ana Carolina Chaves, 14, e três amigas conseguiram tomar a primeira dose. Com a imunização de mais pessoas, ela espera que a rotina volte à normalidade o quanto antes. “Eu gosto de sair, às vezes. Então, estou mais aliviada. Na minha família, todo mundo se vacinou; por isso, estou feliz”, comemorou a estudante.

Amiga de Ana Carolina, Sabrina Ramos, 15, celebrou o marco: “Quero voltar a passear com meus amigos, jogar queimada na rua, vôlei e outras coisas. Além disso, tenho ido para as aulas presenciais, e isso (a vacinação) me dá mais segurança. Fico muito feliz por ter chegado minha vez. Espero sair aos poucos, mas sempre com cuidado”, destacou a jovem.

Na UBS 1 da Asa Sul, a estudante Luna Silva, 16, comemorou o aniversário ao lado de dois amigos e com vacina no braço. Até a semana passada, ela não tinha a idade necessária para receber a primeira dose. “Hoje (ontem), é meu aniversário. Vim correndo, pois a expectativa estava grande. Convivemos em sociedade e, em tempos difíceis, precisamos ter cuidado com todo mundo. A imunização é primordial para voltarmos (à vida social) com saúde, segurança e sem mais consequências negativas. Tive covid-19 e sintomas leves, mas um vizinho muito próximo pegou e não resistiu”, lamentou.

Ontem, a SES-DF imunizou 22,9 mil pessoas com a primeira dose, e 12 mil com a segunda. Com isso, o total da população do DF que deu início ao ciclo vacinal subiu para 2,08 milhões: 81% do público-alvo da campanha — a população com mais de 12 anos. Já os imunizados são 1,01 milhão (41,4%). Os adolescentes que buscarem os pontos de atendimento não precisam estar acompanhados dos responsáveis, mas devem apresentar documento com foto. Os endereços e horários de funcionamento dos postos estão disponíveis no site do Correio.