Capital S/A

Tente mover o mundo – o primeiro passo será mover a si mesmo

Platão



Setor produtivo quer ferrovia passando pelo DF

Em meio ao Setembro Ferroviário, promovido pelo governo federal, o setor produtivo do DF clama pela inclusão da capital na expansão da malha no país. As obras da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) começam amanhã. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa da solenidade, que tem presença prevista do presidente Bolsonaro no município goiano de Mara Rosa. Serão investidos R$ 2,7 bilhões na implantação de 383 quilômetros de novos trilhos, entre Mara Rosa e Água Boa (MT), interligando o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul, favorecendo o escoamento da safra agrícola da região aos portos de Santos (SP), Itaqui (MA) e, no futuro, Ilhéus (BA).

Possível expansão

O projeto inicial não prevê a capital federal no trajeto,mas expansões não são descartadas pelo Minfra. Foi criado instrumento da autorização ferroviária para iniciativa privada, além de apresentado um pedido para expandir até Lucas do Rio Verde (MT).

Trecho Brasília — Anápolis

“O alto custo logístico que o Brasil impõe hoje às empresas é um fator que reduz a competitividade do produto nacional. No DF, o setor aguardacom ansiedade a construção de um trecho de trilhos de Brasília a Anápolis, criando conexão direta da capital à Ferrovia Norte-Sul”, apontou Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra DF.

Ligação estratégica

“A integração do território nacional pela via ferroviária é imprescindível para a nossa logística de cargas e transporte de passageiros. Defendemos a ligação ferroviária entre Brasília/ Luziânia/ Goiânia, que é de suma importância para nosso Desenvolvimento Econômico Estratégico”,destaca Leonardo de Ávila, presidente doCodese-DF.

Baratear o escoamento de produtos

“Nem que seja numa segunda fase, mas o DF deve ser inserido nesse projeto, para diminuirmos os valores de frete. Nós temos hoje um combustível que está num valor altíssimo.Com a opção de ferrovia, nossos produtos têmcondições de competir com os estados jácontemplados. Então, isso será uma relevância muito grande para o DF”, argumenta o presidente da Fecomércio DF, José Aparecido.

Impulsionar mercado atacadista

“Brasília tem uma localização privilegiada, é o centro do país. Isso nos transforma em um grande potencial de sermos os distribuidores para abastecermos o país. E a distribuição por ferrovia vai baratear o custo da logística, que,somado à nossa posição geográfica privilegiada, impulsionará o nosso mercado atacadista”, afirma Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae DF.

Parecer técnico para Arthur Lira

Lideranças do setor atacadista reuniram-se ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para entregar pessoalmente um parecer técnico sobre o Projeto de Lei 05/21, que está na casa para ser votado em plenário. Ele prorroga benefícios fiscais para o comércio por mais 15 anos. “Estamos otimistas que o documento sensibilize os parlamentares para a urgência do assunto”, disse o presidente do Sindiatacadista/DF, Lysipo Gomide.

Aprovado mais orçamento para o FAC

A Câmara Legislativa aprovou projeto do GDF que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 91,6 milhões para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC). “Estamos dando prioridade à periferia e agentes culturais que nunca tiveram acesso a recursos do Fundo. Nas próximas horas, vamos divulgar as linhas de financiamento, destacando o audiovisual (cinema), eventos e festivais que vão promover emprego e renda na cidade como nunca nesse segmento”, disse o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, à coluna.

Chefs da cidade unidos pelo pirarucu

Cinquenta casas de Brasília participam, até 26 de setembro, do Festival Gosto da Amazônia, com realização do Sindhobar e do Mundo Mesa. O público está tendo a oportunidade de experimentar as mais diversas receitas preparadas com o pirarucu selvagem de manejo, o maior peixe de escamas de água doce do mundo. A ideia é incentivar o consumo, cada vez mais valorizado na gastronomia, além de gerar renda para as comunidades ribeirinhas e indígenas que contribuem para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da Amazônia. A programação pode ser conferida pelo link: https://gostodaamazonia.com.br/festival/.

Recondução à Junta Comercial

Walid de Melo Pires Sariedine foi reconduzido à presidência da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis/DF). Ele passou por sabatina na Câmara Legislativa. Entre os avanços, destacou que os serviços se tornaram 100% digitais.