Armados, criminosos fecham carro e levam motorista no Setor Policial Sul

DD Darcianne Diogo

Sob grave ameaça, os criminosos exigiram que a vítima fizesse transferências via PIX - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 42 anos, ficou sob o poder de dois criminosos armados durante um assalto, no Setor Policial Sul. O motorista acabara de abastecer o carro e ia para a casa, em Planaltina, quando um outro veículo o fechou e abordou o rapaz, que trabalha como vigilante. Um dos envolvidos foi preso. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha para identificar outros dois suspeitos.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (13/9) e logo os policiais da 20ª Delegacia de Polícia (Gama) foram acionados. A vítima foi rendida por, pelo menos, três criminosos, que estavam em outro veículo. Sob grave ameaça e violência, o grupo entrou no carro com uma faca e arma, e obrigaram o vigilante a fazer transferências via PIX pelo celular, exigindo-o a senha de acesso.

Por cerca de uma hora, o trabalhador ficou na mira dos suspeitos. “A vítima foi liberada próximo ao IFB do Gama, no Setor de Múltiplas Atividades. Tomamos ciência na mesma noite e, no dia seguinte, demos início às diligências no sentido de identificar os envolvidos”, detalhou o delegado à frente do caso, Paulo Fortini, da 20ª DP.

Os policiais montaram campanas na região do Gama e conseguiram prender um dos suspeitos envolvidos no crime. A equipe encontrou, ainda, diversos cartões de crédito, uma máquina de cartão e dispositivos eletrônicos. As investigações seguem no sentido de elucidar demais elementos do crime, bem como identificar os outros envolvidos.