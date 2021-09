CB Correio Braziliense

CURSOS



Profissão gamer

A Cultura Inglesa promove, até 31 de setembro, o workshop gravado e exclusivo de inglês sobre a profissão gamer, pela landing page lp.culturainglesa.net/game. Os interessados somente precisam se cadastrar para receber acesso exclusivo ao conteúdo criado especialmente para este público.

Fotografia

A Upis — Faculdades Integradas celebra 50 anos apresentando o curso de Tecnólogo em Fotografia, com início a partir de 28 de setembro. Com duração de dois anos, o curso tem coordenação do renomado fotógrafo Lincoln Iff e foi criado a partir da ampla possibilidade de atuação do profissional no mercado de trabalho. Informações e inscrições: upis.br/cursos/fotografia.

Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor: Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site campus.unidas.org.br. Contatos pelo telefone 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte — Brasília oferece treinamento em artes marciais chinesas nas modalidades on-line e presencial. Dados os cuidados com a saúde, nas aulas presenciais há revezamento no uso da sala de aula, mediante agendamento, seguindo todos os protocolos sanitários. Entre no site para marcar sua aula experimental: www.shaolinbsb.com.br.

Pós-graduação

Para cirurgiões-dentistas e médicos que buscam se especializar na área, o Centro Universitário IESB acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aula e duração de 20 meses. Mais informações: www.iesb.br ou pelo telefone 3340-3747.



OUTROS

Conexão Verde

O projeto Conexão Verde, desenvolvido pelo Instituto Brasília Ambiental, retomou as atividades presenciais de atendimento à comunidade no Parque Ecológico Olhos D’Água (Asa Norte). O atendimento é realizado às segundas e quartas de cada sexta-feira do mês, das 9h às 12h, inicialmente com práticas de reiki.

Setembro Amarelo

O Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília, aderiu mais uma vez à campanha Setembro Amarelo, iniciativa mundial que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Monumentos e prédios no mundo inteiro iluminam-se no mês de setembro, em um gesto de apoio à campanha alusiva ao Dia Mundial para Prevenção do Suicídio. Em razão do distanciamento social por conta da covid-19, a programação será on-line e todos os dias. Às 18h, ocorrerá uma Corrente Ecumênica de Orações em favor da Vida, que poderá ser acompanhada acessando o site boavontade.com/tv.

Para idosos

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece gratuitamente tratamento fisioterápico para pessoas a partir de 60 anos. Além de pacientes que sofreram quedas acidentais e tiveram perda de funcionalidade, a reabilitação é direcionada a portadores de Alzheimer, Parkinson, cardiopatias, diabetes, hipertensão e doenças articulares. Prevenção de quedas e estimulação cognitiva também fazem parte do atendimento. Para solicitar o serviço, o interessado deve ligar para o número 3035-3940. O atendimento acontece todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 19h, no Centro de Práticas Acadêmicas do Uniceplac.

Concurso fotográfico

Compartilhe seu olhar de amor pelo Cerrado no “Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado”. O projeto ocorre até hoje, pelo Instagram e dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador. Para participar, os interessados devem postar as imagens na mídia social, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e da Secretaria do Meio Ambiente (@semagovdf). As fotos também deverão ser enviadas para o email concursofotoeuamocerrado@gmail.com. Cada participante poderá apresentar até duas fotografias por parque que queira concorrer.

Doação de sangue

Com o objetivo de estimular e facilitar as doações de sangue e aproximar voluntários, o Taguatinga Shopping recebe o projeto piloto para a expansão da Linha Vermelha, transporte gratuito que leva doadores até o Hemocentro de Brasília. O veículo sai às terças e quintas-feiras, até 7 de outubro, às 9h e às 13h, da entrada principal do centro de compras. Horários de retorno do Hemocentro para o shopping: 12h e 16h. O percurso tem uma hora de duração. Para agendamentos, acesse agenda.df.gov.br ou ligue 160, opção 2 ou 0800-644-0160 (atendimento telefônico de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h). O doador que quiser o certificado “Doador de Vida”, emitido pela plataforma do TGS Solidário, pode se cadastrar pelo site: tgssolidario.com.br. Para mais informações, acesse taguatingashopping.com.br.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer curso de Shantala em Casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê. Ela é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown (9 9448-0691) e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a Shantala pelo site: encurtador.com.br/nvS29.



Destaques

Startup de saúde

» Muitos empresários devem se perguntar o que é preciso para abrir uma HealthTech — startup da área de saúde. Para esclarecer essas dúvidas, o FGV Educação Executiva promove, na quarta-feira, o webinar “Como virar uma HealthTech?”. O evento é uma oportunidade para quem deseja se desenvolver e se capacitar na área de gestão de saúde, com apresentação de novas modelagens de negócios e requisitos necessários para transformar uma empresa ou uma organização pública ou privada. O debate será a partir das 14h e transmitido pelo canal da FGV no YouTube. Informações e inscrições pelo link: evento.fgv.br/ virarumahealthtech.

Educação do futuro

» A educação do futuro estará em debate nos dias 29 e 30 de setembro, em um evento on-line e gratuito promovido pelo Edify Education — empresa de soluções educacionais em inglês. O “HUB — Conexões para educação do futuro” contará com palestrantes nacionais e internacionais para discutir temas relacionados à saúde mental, à gestão escolar, ao desenvolvimento socioemocional e a tendências do setor, que tem passado por muitas transformações. Inscrições pelo link: lp.edifyeducation. com.br/hub.