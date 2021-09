CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press - 26/1/20 )

Saudades...

Saudades de uma chuva, né, meu filho? Sim, o calorão está puxado. Mas vamos esperar que o clima fique mais fresco com as precipitações previstas para a próxima semana, segundo a previsão do tempo. Enquanto isso, use protetor solar e beba água.