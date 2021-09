CB Correio Braziliense

DF-180

BURACOS NA PISTA

A costureira Fabíola Gomes, 55 anos, moradora da Ponte Alta, no Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre os buracos na DF-180. “Está muito difícil de trafegar por lá. O carro quebra sempre. Há muito tempo, fizeram alguns remendos e construíram uma pista nova: do viaduto em direção

ao Thermas Clube. Mas, do viaduto para cá,

via Embrapa, são apenas tapa-buracos”, reclama.

» O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o trecho da DF-180 com estado mais crítico, em que o pavimento está com a vida útil bastante desgastada, é o que fica entre a BR-060 e a DF-290, em uma extensão de, aproximadamente, 12km. Segundo o DER, para esse trecho existe um projeto de restauração do pavimento que, atualmente, está em fase de captação de recursos para licitação. A expectativa é de que consigam abrir o certame para o serviço neste ano.



TAGUATINGA

DESVIO NO TRÂNSITO

O estudante Danilo Roberto, 18 anos, morador de Taguatinga, entrou em contato com a coluna Grita Geral para falar sobre o desvio no trânsito ao lado da Feira Permanente da região administrativa. A alteração no tráfego se deve às obras do túnel no centro da cidade, e, segundo ele, causa muitos transtornos aos motoristas. “De vez em quando, eu me atraso para chegar no cursinho quando preciso passar pela via”, conta.

» A Administração Regional de Taguatinga disse que o desvio foi necessário devido às obras de construção do Túnel de Taguatinga. E, também, em consequência da demolição do Viaduto da Avenida Samdu, o Detran-DF fez intervenções no trânsito da área, para minimizar os transtornos aos motoristas. O desvio permanecerá até a conclusão das obras, e o Detran-DF monitora o trânsito no local 24 horas por dia.