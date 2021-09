Capital S/A

CB Correio Braziliense

“No fundo de um buraco ou de um poço, acontece descobrir-se as estrelas”

Aristóteles



Posse da nova diretoria do Codese

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF tem nova diretoria para o biênio 2021/2023. Foi realizado, ontem, um jantar comemorativo de posse no auditório do Centro Empresarial CNC. O empresário da construção civil Leonardo Oliveira de Ávila é o novo presidente. Apesar de ser uma organização do setor privado, o Codese tem como presidente de honra o governador Ibaneis Rocha (MDB), que também tomou posse na ocasião. “O Codese é um grupo de pessoas que querem o bem da cidade. E estamos em sinergia, pois, como governador, trabalho para o bem da cidade “, disse o chefe do Palácio do Buriti.

“Em pouco espaço de tempo, o Distrito Federal se tornou a terceira maior metrópole do país. Aqui encontramos grandes desigualdades sociais, muita riqueza e muita pobreza. O desafio é preparar o nosso futuro e podemos fazer disso através do Codese”, destacou leonardo oliveira de Ávila, presidente do Codese

Conjunto de metas

Depois de dois mandatos como presidente, Paulo Muniz passou a gestão fazendo um balanço das conquistas da entidade. Um conjunto de 500 metas, para 2025, foi consolidado no projeto “O DF que a Gente Quer”. Dessas, 344 estão em estágio avançado de implementação pelo poder público. Muniz foi fundador, em 2017, da entidade, que é formada por 19 câmaras técnicas. O grupo é constituído por representantes de diversos segmentos do setor produtivo, de entidades setoriais, do meio acadêmico e da sociedade civil. O vice-presidente permanece sendo o empresário Álvaro Silveira, por indicação da Fecomércio-DF.

Estiveram presentes à solenidade representantes de todo o setor produtivo local, autoridades e convidados. Entre eles, o presidente da Fibra, Jamal Bittar; o presidente do Sindivarejista, Édson de Castro; o vice-governador Paco Britto; a deputada federal Celina Leão; o deputado distrital Agaciel Maia; o superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira; o secretário de Economia, André Clemente; o presidente do BRB, Paulo Henrique; e, representando os Diários Associados, o vice-presidente executivo do Correio Braziliense, Guilherme Machado, que também integra o Codese DF. Cofundadora do grupo Sabin, Sandra Costa tomou posse na diretoria.

Ibaneis troca comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Mudanças no primeiro escalão do GDF. O empresário Márcio Faria Júnior (foto) será o novo secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE). José Eduardo Pereira, que estava à frente da pasta, vai para o Consórcio Brasil Central. O governador Ibaneis Rocha também decidiu incorporar a Secretaria de Empreendedorismo à SDE, voltando ao formato original. Vale lembrar que a Terracap e a Junta Comercial estão vinculadas à pasta. Apesar de não haver relação de subordinação, atuam de forma integrada no mesmo guarda-chuva administrativo.

Comerciante

Márcio fez parte da diretoria do Sindivarejista e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-DF), sendo representante direto do setor produtivo. Passou por várias funções no GDF desde 2017. No governo Ibaneis, foi subsecretário de Micro e Pequenas Empresas e secretário-executivo de Empreendedorismo. Seu último cargo foi na Diretoria de Regularização Rural da Terracap.

Destravar o Pró-DF

“Me senti honrado com o convite do governador. A missão agora é destravar o Pró-DF e o Desenvolve-DF, entregando os atestados de implantação definitiva para registro cartorial. É preciso, urgentemente, simplificar e desburocratizar os processos do setor para gerar mais empregos. Vamos nos empenhar para resgatar empresas que saíram do DF, dar suporte às que estão aqui e atrair novos investimentos”, adiantou à coluna.

Empreendedorismo feminino une Brasília e São Paulo

A Fecomércio-DF assinou termo de cooperação técnica com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, da Associação Comercial de São Paulo. “Este é um marco na minha gestão, sendo o primeiro termo assinado entre duas câmaras e, principalmente, por ser com um estado que é a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil”, destacou o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido.

Aliança estratégica

As duas instituições formalizaram aliança estratégica para desenvolver, em conjunto, projetos, troca de informações de interesse comercial, estruturação de negócios e missão empresarial com a intenção de promover o empreendedorismo feminino.

Intercâmbio

A iniciativa foi da Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF, presidida por Beatriz Guimarães. “Esta é uma vitória em prol do desenvolvimento do apoio a mulheres empreendedoras. Vamos promover um importante intercâmbio de negócios.”

Entre duas capitais

Ana Claudia Cotait Badra representou a entidade paulista. “Estou muito emocionada com esta união, pois Brasília é minha cidade de coração, e São Paulo é onde exerço essa importante função”, disse.