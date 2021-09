100 hectares de cerrado consumidos

EF Eduardo Fernandes



Após solicitação de reforços do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Goiás (CBMGO), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou, ontem, 20 militares — três oficiais e 17 praças — especializados em combate a incêndios florestais, para auxiliar na debelação das chamas que vêm devastando o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O fogo consumiu, em cinco dias, mais de 100 hectares de cerrado. Entre os equipamentos levados pelos militares do DF, estão abafadores, bombas costais, sopradores de ar e uma aeronave com capacidade para carregar 3 mil litros de água.

O coordenador da força tarefa e capitão do CBMGO, Luiz Antônio Dias Araújo, explicou que brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF), concentraram forças, ontem, no Vale do São Miguel, região próxima do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Outros 35 militares atuaram em incêndios florestais na região do Rio dos Couros, em uma faixa de aproximadamente 8km.

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, a capital do país registrou, este mês, 679 casos de incêndios florestais. Ontem, havia 91 focos. Até o fechamento desta edição, na Chapada Imperial, em Brazlândia, seis equipes combatiam chamas na região desde as 9h20 da manhã. O fogo também atingiu uma área da reserva ecológica de Ibiá, em Santa Maria.

Clima

No Distrito Federal, o calor e a baixa umidade do ar continuam. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar quente e seco permanecerá durante todo o fim de semana. As temperaturas devem variar entre mínima de 15°C e máxima de 35°C. A umidade relativa do ar ficará entre 75% e 15%.

De acordo com o meteorologista do Inmet Heráclio Alves, a previsão é de que Brasília receba chuvas isoladas somente no fim do mês, depois do dia 23. “A massa de ar quente e seco é um sistema que atua com mais frequência durante essa época do ano em grande parte do Brasil Central, incluindo o Centro-Oeste”, explica o especialista. Ontem, Brasília registrou máxima de 35ºC e mínima de 15ºC. A umidade relativa do ar variou de 60% a 12%.