O Correio Braziliense errou ao informar, em matéria publicada em seu site, na tarde de domingo (11/7), que a empresa Tempore Engenharia Ltda. foi condenada pela Justiça local por fraudes em contratos com a Secretaria de Saúde.

A empresa, com sede no Rio de Janeiro, não é investigada ou acusada na Ação Penal nº 0001194-36.2018.8.07.0001, atualmente em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ARE 1327188), mas tão somente teve parte de seus recursos financeiros bloqueados por determinação judicial na referida ação penal por transferência de um terceiro, este sim acusado na referida ação penal por fraudes em licitações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Conforme informações prestadas pela empresa, em 2013, esta prestou serviços para a construção da residência da filha de um dos investigados na ação penal em questão, não tendo sido instrumento, produto e nem teve proveito dos crimes investigados na referida ação. O valor total dos serviços contratados foi de R$ 8.966.982,44, tendo sido parte do pagamento (R$ 940.218,02) realizado através de empresa do ora investigado. A Tempore Engenharia informou que emitiu as notas fiscais referentes aos serviços prestados com o devido recolhimento dos impostos devidos.

Ao constatar seu erro, o jornal tirou a reportagem do ar. Agora, com a publicação do direito de resposta, o Correio espera reparar os inconvenientes que possa ter causado.