Escola de educação básica bilíngue

A Casa Thomas Jefferson, centro binacional sem fins lucrativos com quase seis décadas de excelência no ensino, anunciou a sua entrada no segmento da educação básica no Distrito Federal. A One School, que terá suas primeiras turmas no ano letivo de 2022, atenderá, inicialmente, alunos da educação infantil e, a partir de 2023, do ensino fundamental.

A One School foi concebida como uma escola brasileira bilíngue que seguirá as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aliada a um currículo internacional. A nova escola funcionará na unidade Lago Sul da Casa Thomas Jefferson, que passará por uma grande reforma, com ampliação e nova infraestrutura, para atender à demanda.

Reconhecida pela Embaixada dos Estados Unidos com o certificado de excelência em sua área de atuação no Brasil, a Casa Thomas Jefferson está amplamente envolvida com a educação básica no Brasil há mais de 15 anos. A unidade Lago Sul continuará oferecendo os conceituados cursos de inglês para crianças, adolescentes e adultos, além de cursos preparatórios para exames internacionais e o programa de contraturno Bilingual Adventure.

Sobre a casa

A Casa Thomas Jefferson é um centro binacional (Brasil-Estados Unidos) fundado em 1963. Isso significa que o principal objetivo da instituição é promover a aproximação e o intercâmbio cultural entre os povos dos dois países. Usando-se da educação e da cultura para promover experiências singulares que impactam e transformam a vida das pessoas, criando oportunidades para evolução pessoal, social e profissional. Estimulamos o desenvolvimento contínuo dos indivíduos em um ambiente no qual as pessoas são valorizadas e encorajadas a aprender.