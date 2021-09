Marcelo Petrarca e Fratello lançam pizzas especiais

LS Liana Sabo

Depois de diversos lançamentos que incluem delivery e pratos congelados, o múltiplo chef Marcelo Petrarca — Bloco C e Lago Restaurante — estreia no ramo de pizzas no forno a lenha conferindo ao tradicional disco de massa, inventado pelos italianos, um toque gourmet característico de sua sofisticada e criativa cozinha. Algumas pizzas são brancas, não levam molho de tomate no recheio.

Responsável pela mais recente parceria da cidade, Petrarca lança, na segunda-feira, novos sabores na pizzaria Fratello Uno, onde passa a dividir o comando da grife com o amigo João Pedro Couto, ambos de 33 anos. “Eu morei na Itália e trouxe diversas influências de lá, mas nunca tinha me interessado em produzir pizza. Esta é a primeira vez que crio sabores para pizza”, comenta o chef, agora também pizzaiolo. A novidade entra em cartaz nos dois endereços: 103 Sul e 109 Norte.

Sabores novos

Inspirado na mais alta gastronomia italiana, Petrarca desenvolveu três sabores de pizzas brancas usando ingredientes muito apreciados com um toque de sofisticação, como a carbonara, feita de fonduta de queijo, muçarela, parmesão, gema e presunto de Parma crocante ou a cogumelos trufados, também de fonduta de queijo, muçarela e parmesão que leva shitake, shimeji e azeite trufado.

Completam os estreantes a incrivelmente deliciosa brie com cebola caramelizada. Feita de fonduta de queijo, muçarela, parmesão, queijo brie e cebola caramelizada tão ao gosto de gourmets. Surpreendente é o corneccione de burrata ao forno, que, também, faz parte do lançamento, no qual se inclui como sugestão de sobremesa a pizza de banana com doce de leite caseiro, segundo receita do chef. Petrarca planeja lançar pizzas especiais mensalmente.

Duas décadas

Os novos sabores chegam no momento em que a Fratello Uno completa 21 anos. Fundada em setembro de 2000 pelo empresário Vaninho Couto, o chef Dudu Camargo e outros dois sócios, a pizzaria causou sensação pelo ineditismo de forno a lenha bem à vista do freguês, da massa fina e dos recheios inusitados. Teve três endereços: 103 Sul, Terraço Shopping e 109 Norte.

Na 103 Sul, onde nasceu, há muitas lembranças. Vaninho conta que o presidente do Banco Central, na época, Arminio Fraga, quando não encontrava lugar (a pizzaria ocupava apenas uma lojinha), sentava fora e aguardava o pedido tomando Coca-Cola. Frequentador ainda mais ilustre era Fernando Henrique Cardoso (presidente da República entre 1995-2003), lembra o fundador da Fratello Uno, que, há 12 anos, está sozinho no comando da grife. “Agora, entreguei a linha de frente para o João Pedro”, afirma o pai. Funciona todos os dias, das 18h à 0h. Telefones: 3321-3213 (103 Sul) e 3447-3360 (109 Norte).