Eixo capital

Trânsito seguro, uma bandeira permanente

A Semana Nacional do Trânsito (SNT) começou ontem, com o propósito de despertar a consciência dos brasilienses sobre a importância de buscar a civilidade entre motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. O tema deste ano é No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A campanha reforça a ideia de que cada um pode e deve contribuir na prevenção de acidentes e mortes nas pistas. Além de palestras, apresentações teatrais e jogos lúdicos, a SNT prevê a realização de um passeio ciclístico, na quarta-feira, para comemorar o Dia Mundial Sem Carro. O diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, espera que a semana de conscientização sirva para que o cidadão compreenda a sua parcela de responsabilidade na construção de um trânsito mais seguro. “Nosso desejo é que o comportamento do condutor esteja sempre de acordo com a legislação de trânsito, com a consciência de que as multas só acontecem quando as regras de segurança são quebradas”, comentou Maia.

Trabalho constante

Hartmut Günther, professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da UnB, aprova, naturalmente, a proposta educativa da Semana do Trânsito. Mas lamenta que iniciativas desse gênero durem apenas alguns dias. Na avaliação do especialista, ações esporádicas têm efeito limitado. “Deve haver uma conscientização constante”, alerta o especialista. Ele cita, por exemplo, a experiência de países nórdicos, que chegaram a baixíssimos índices de mortalidade após um esforço prioritário às políticas de combate à violência no trânsito.

Exemplo de cima

Nesse sentido, acredita Günther, é fundamental o engajamento das autoridades, que precisam dar exemplo à população de que prezam o comportamento dentro das leis do trânsito. “O cidadão precisa de modelos”, afirma o especialista em psicologia social. Gunther considera importante governadores, ministros e até o presidente da República darem exemplos de correção quanto à “epidemia” de trânsito no Brasil — 35 mil pessoas morreram nas pistas em 2020. Entretanto, Günther é cético em relação a esse comportamento dos ocupantes do poder público.



Tudo integrado

Por fim, a conscientização no trânsito é apenas uma das variáveis na construção do trânsito seguro. A redução da velocidade nas vias, por exemplo, não apenas reduz o risco de acidentes. Pode beneficiar a saúde dos motoristas; reduzir o consumo de gasolina; estimular o uso de transporte coletivo e de bicicletas. Essa compreensão ampla do trânsito é fundamental, conclui Günther.



Cortesia

A deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) derramou-se em elogios para um visitante ao seu gabinete na Câmara. “Nós sempre nos falamos, por telefone ou pelos corredores do Congresso. E, nesta semana, tive a honra de receber, pela primeira vez, em meu gabinete, o senador Reguffe (Podemos-DF). Quando decidi entrar na política, Reguffe foi uma das minhas referências e inspirações. É um homem público honesto, honrado e competente, além de ser um dos parlamentares mais atuantes no Congresso. Ele já fez muito pelo DF e pode fazer muito mais”, escreveu a parlamentar do Cidadania. Alguma dúvida se há entendimentos para 2022?

Retrocesso escolar

Por falar em Reguffe, o senador foi às redes sociais para criticar a aprovação de PEC que desobriga a aplicação de recursos na educação. “O Senado, absurdamente, aprovou ontem (quarta-feira) a PEC 13/2021 que desobriga, por 2 anos, estados, municípios e DF a terem que cumprir o artigo 212 da CF, que os obriga a aplicar 25% das suas receitas em educação. O resultado foi 57 a 17. Votei contra. É um retrocesso lamentável”, escreveu. O senador Izalci Lucas (PSDB) também votou contra a proposta.

Na lanterna

O Brasil é um dos países que menos investe em educação, segundo relatório divulgado na quinta-feira pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os investimentos por aluno somam US$ 3.250 ao ano, menos de um terço do que a média adotada pelos países integrantes do bloco. Tudo indica que esses valores serão ainda menores nos próximos anos.

Wi-fi nascente

Doze anos depois de testemunhar a inauguração da primeira escola pública da comunidade do Pôr do Sol, a ministra Flávia Arruda (foto) voltou ao Centro de Educação Fundamental 32 para anunciar a chegada do Wi-Fi social. Trata-se do programa do governo federal para oferecer internet gratuita e de qualidade a localidades com pouca ou nenhuma conectividade. A Escola Classe 66, no Sol Nascente, também foi contemplada. Flávia Arruda parabenizou os gestores do CEF 32 pela boa conservação da unidade de ensino.

Conversas de 22

Representante do PSB como pré-candidato ao Palácio do Buriti, Rafael Parente promoveu ontem a primeira edição do que batizou de projeto Nosso DF, a fim de construir uma estratégia na disputa eleitoral. A iniciativa consiste em debater soluções em favor da educação, sustentabilidade, geração de emprego e renda. Participaram do encontro quatro ex-governadores — Rodrigo Rollemberg, Cristovam Buarque, Paulo Hartung e Antônio Britto — além de Pedro Parente, ex- ministro e pai de Rafael. Outro convidado para a conversa foi o deputado distrital Leandro Grass (Rede), que reforçou a afinidade política com o pesebista.



Reconstrução

Na próxima quarta-feira, o PT promove o lançamento do Muda DF — Construindo soluções para um DF melhor. O evento on-line pretende apresentar como a experiência do partido nos governos municipais, estaduais e federal pode contribuir para os desafios nacionais do momento. Um dos pontos centrais é o combate à desigualdade social, que ficou evidente com a pandemia.



Muda PT

Resta saber como o partido, que administrou o DF nos governos de Cristovam Buarque e Agnelo Queiroz, pretende reconquistar os eleitores. Em 2014, o último petista no Buriti não chegou sequer ao segundo turno. Na Câmara Legislativa, a legenda tem dois distritais. E no Congresso, conta uma deputada federal.