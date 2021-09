Adolescentes de 13 anos serão vacinados no DF a partir de terça-feira (21)

EH Edis Henrique Peres

O governador Ibaneis Rocha anunciou, em sua conta do Twitter, que a vacinação para pessoas de 13 anos começará na terça-feira (21/9). No mesmo dia o governo inicia a aplicação com dose de reforço para os idosos que vivem em instituições de longa permanência.

Em sua conta, o governador destacou que a decisão tem o respaldo técnico das instituições representativas do processo de imunização do país, como Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A intenção inicial do governo era iniciar a aplicação de doses na faixa etária sexta feira (17/9). Contudo, o processo foi adiado devido à recomendação do Ministério da Saúde sobre a suspensão da vacinação em adolescentes.

A recomendação do Ministério se baseou, principalmente, na morte de uma jovem de 16 anos, moradora de São Bernado dos Campos, em São Paulo. No entanto, a Secretaria de Saúde do governo paulista destaca que a jovem morreu devido a uma doença autoimune rara, chamada Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PPT).