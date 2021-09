Ladrões tentam roubar bicicleta de mulher; agente socioeducativo impede o assalto

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Secretaria de Justiça do DF/Divulgação)

Dois adolescentes, simulando estarem armados, agrediram uma mulher com socos e chutes neste sábado (18/9), no Gama. Eles tentavam roubar a bicicleta dela. Um agente socioeducativo passava pela via de carro e aprendeu em flagrante um dos jovens. O outro assaltante conseguiu escapar do local.

Os agentes constataram que o adolescente era interno do Sistema, já cumpria medidas socioeducativas no DF e estava no saidão.

O Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal (SINDSSE-DF) explica que o agente, ao ver a situação, saiu do veículo, sacou uma pistola e deu voz de prisão aos dois envolvidos. O assaltante preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia.