DF vacina 13 anos na terça

GF Giovanna Fischborn EH EDIS HENRIQUE

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal começa a vacinar, nesta terça-feira, os adolescentes de 13 anos da capital do país. O avanço na vacinação foi anunciado, ontem, pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), em sua conta no Twitter. A aplicação do reforço também será feita nos idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), que foram os primeiros a serem vacinados contra a covid-19 no DF.

A decisão de ampliar o público-alvo foi tomada após análise técnica da Secretaria de Saúde, considerando os benefícios da imunização da faixa etária. A expectativa inicial do governo era ter começado a vacinação de 13 anos ainda na sexta passada, no entanto, devido à nota informativa do Ministério da Saúde, o começo da imunização foi adiado.

O governador Ibaneis Rocha destacou, em suas redes sociais, que a decisão é respaldada pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Sociedade Brasileira de Imunizações, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que autoriza a aplicação da Pfizer no em pessoas de 12 a 17 anos.

Na sexta-feira, o GDF participou de reunião no Ministério da Saúde para discutir o tema. O Ministério citava a morte de uma jovem de 16 anos, de São Bernardo do Campo (SP), que morreu sete dias após ser vacinada. No entanto, a Secretaria de Saúde de São Paulo, em estudo com mais de 70 profissionais, concluiu que a morte foi provocada por uma doença autoimune rara e grave, chamada púrpura trombótica trombocitopênica (PPT).

A infectologista Ana Helena Germoglio reforça a importância da campanha entre os mais jovens. “Não faz sentido suspender a vacinação. Ainda que não possamos afirmar que não haverá efeitos adversos, eles costumam ser leves e passageiros.” A especialista destaca que o único caminho para controlar a pandemia do novo coronavírus é a vacinação. Os adolescentes, embora, no geral, apresentem quadro leve da doença, são transmissores e perpetuam o ciclo viral.

O público estimado de 13 anos é de 42.539 adolescentes no DF, de acordo com a Secretaria de Saúde. Os pontos de vacinação para os adolescentes serão divulgados amanhã pela pasta. Em relação ao reforço, 1.090 idosos que vivem em ILPIs já receberam as duas doses da vacina e estão aptos à aplicação da terceira dose.

Mais 794 casos

Nas últimas 24 horas, o DF registrou 794 novos casos e seis mortes causadas pelo novo coronavírus. Com a atualização dos dados, a capital do país totaliza 484.499 casos e 10.273 vidas perdidas para a covid-19. Do total de contaminados, desde o começo da pandemia, 466.836 (96,3%) estão recuperados. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), a taxa de transmissão do Sars-CoV-2 na capital é de 1,06, o que significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 106.

A taxa de transmissão da doença está em 1,06 no DF, acima do indicado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, se menor que 1, a epidemia tende a acabar. Para taxa de transmissão maior que 1, a epidemia avança.

Até o momento, 2.126.168 pessoas foram vacinadas com, pelo menos, uma dose; 1.036.414 com duas; e 56.964 com a vacina de dose única. Ontem, a Secretaria de Saúde registrou 2.089 aplicações de primeira dose (D1), 2.289 de segunda dose (D2). Da população total de 3.052.546, 69,65% receberam uma dose e 35,82% estão com o ciclo vacinal completo.