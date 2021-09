Processo seletivo para contratação de agentes de Saúde segue até terça

CB Correio Braziliense

Os agente de vigilância ambiental vão atuar no controle de epidemias com visitas domiciliares - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Processo seletivo de contratação temporária para 500 agentes comunitários de saúde e 500 agentes de vigilância ambiental seguem abertas. Interessados têm até às 23h59 da próxima terça-feira (21/9) para se inscreverem no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A taxa de inscrição é de R$ 42. O grau de escolaridade exigido é para quem tem o ensino médio.

Os aprovados terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 1,7 mil (agente comunitário de saúde) a R$ 2 mil (agente de vigilância ambiental). A seleção tem validade de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais um ano.

No ato da inscrição, é necessário anexar comprovante de títulos e experiência profissional em conformidade com o Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de agosto. Os candidatos serão selecionados por meio de análise curricular de caráter classificatório.

A experiência na função e a titulação contam pontos mas não são requisitos obrigatórios. Em caso de dúvidas, os interessados podem contatar a banca organizadora pelo telefone (11) 4788-1430 ou pelo site.

Reforço

Silene Almeida, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, destaca que a contratação dos mil agentes vai reforçar o trabalho de vigilância à saúde e no enfrentamento à pandemia. Segundo a gestora, haverá reforço substancial nas equipes de atenção primária, que atualmente tem um grande déficit de agentes comunitários de saúde, desfalcando muitas equipes.

Os agentes comunitários de saúde atuarão na atenção primária, fortalecendo as equipes de Saúde da Família e aproximando-as da comunidade. Para o coordenador da Atenção Primária, Fernando Erick Damasceno, esses profissionais exercem outras atividades essenciais. “Os agentes possuem funções educativas e de apoio nas atividades coletivas e práticas integrativas. E hoje, com o novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são fundamentais para realizar o cadastro da população”, ressalta.

Já a contratação dos agentes de vigilância ambiental é estratégica para reforçar as equipes responsáveis pelas atividades extra-hospitalares e que realizam, por exemplo, as visitas domiciliares para controle de endemias, fazendo rastreamento de contato, monitoramento da rastreabilidade dos diversos tipos de cepa do novo coronavírus.

Eles também farão a coleta de dados sobre comportamentos epidemiológicos, entre outras atividades que precisam ser realizadas em campo, e servem para subsidiar o conjunto de ações em saúde, inclusive o planejamento estratégico para os próximos anos.