Motociclista morre em acidente no Lago Sul neste domingo (19/9)

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma pessoa morreu após acidente envolvendo uma moto e um carro, na tarde deste domingo (19/9), na DF-035, altura do conjunto 18, do Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para o resgate, mas o óbito do motociclista foi confirmado ainda no local. A via no sentido Lago Sul segue interditada para perícia da Polícia Militar do DF.

A moto parou no canteiro central e houve um princípio de incêndio, combatido pelo Corpo de Bombeiros. A motorista do carro e o companheiro dela foram levados ao Hospital Brasília, que fica na região. No momento do atendimento pelos bombeiros, o casal estava consciente e estável. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde deles.

Outro acidente

Também na tarde de hoje, um carro e uma moto colidiram na Asa Norte, na CLN 107/108. O condutor do carro não sofreu lesões. O motociclista estava consciente e estável, sem dores, e também não precisou ser transportado para o hospital.