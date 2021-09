Covid-19: Distrito Federal registra mais de 1.000 casos em um dia

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nas últimas 24h, o Distrito Federal registrou mais 1.091 casos pelo novo coronavírus. A capital não registrava mais de 1.000 casos em um dia desde 6 de setembro, quando confirmou 1.060 infecções. Neste domingo (19/9), foram notificadas ainda 11 mortes, das quais 9 tinham 60 anos ou mais.

Com a atualização do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), são 485.590 casos confirmados e 10.284 mortes pela covid-19 desde o começo da pandemia; 467.341 (96,2%) estão recuperados.

A taxa de transmissão do Sars-CoV-2 na capital está em 1,04 e indica tendência de avanço da pandemia. O valor em 1,04 significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 104. Entretanto, a pasta reforça que “é necessário avaliar os resultados obtidos pelo cálculo da taxa de transmissão em conjunto com outros indicadores epidemiológicos e assistenciais."

UTIs

Até às 16h25 deste domingo (19/9), a unidade de terapia intensiva (UTI) adulta estava com ocupação em 65,14%, com 71 dos 148 leitos ocupados, 20 aguardando liberação e 19 bloqueados. Além disso, 81 pessoas estão na lista de espera da rede pública, sendo que seis são de pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19. Enquanto na rede particular, a taxa de ocupação dos leitos adultos é de 82,21%, com 136 dos 181 leitos destinados aos pacientes infectados com covid-19 ocupados e 16 bloqueados.