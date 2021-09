CB Correio Braziliense

Destaques

Campanha solidária

Até 24 de setembro, o Voluntariado Marista realiza campanha de arrecadação de kits higiênicos para distribuir a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Instituto Vem Vencer. A ação faz parte do Projeto Ciclos, formado por estudantes do ensino médio do Marista João Paulo II. Estão sendo arrecadados absorventes, preferencialmente com abas, e lenços umedecidos. Não serão aceitos protetores de calcinha tipo care free, absorventes internos e noturnos. Os materiais serão entregues com panfleto contendo informações básicas de higiene menstrual. As doações podem ser realizadas no Colégio Marista João Paulo II, localizado na SGAN 702, conjunto B, Asa Norte.



Cinema gratuito

Santa Maria recebe, hoje, o projeto “Brasília 60+1 — nossa história pelas lentes do cinema”. Na EQ 202/302, o público poderá conferir cinco produções, entre animações, curtas e longas-metragens. As sessões gratuitas ocorrem a partir das 19h, e a curadoria é assinada pelo produtor cultural João Batista. A programação traz dois filmes de diretores do Distrito Federal, um do Pará, um de Minas Gerais e um de São Paulo. As exibições estarão sujeitas a lotação — 50 pessoas. Ao todo, serão 192 sessões gratuitas de cinema.

CURSOS

Educação ambiental

O curso “Educação Ambiental com Ana Folha e a Turma do Lixão” está com preço promocional de inscrição, R$ 70, com certificado digital. Para mais informações, entre em contato com Luciana Ribeiro (pedagoga, educadora ambiental, jornalista e microempreendedora individual) pelo telefone/WhatsApp (61) 9 85926436 ou pelo e-mail jornalanafolha@gmail.com.

Fotografia

A Upis — Faculdades Integradas celebra 50 anos apresentando o curso de Tecnólogo em Fotografia, com início a partir de 28 de setembro. Com duração de dois anos, o curso tem coordenação do renomado fotógrafo Lincoln Iff e foi criado a partir da ampla possibilidade de atuação do profissional no mercado de trabalho. Informações e inscrições: https://upis.br/cursos/fotografia/.

Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor: Otávio Vieira.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Agroecologia

O Instituto Horta Girassol, por meio do Projeto Semear, promove gratuitamente, entre 23 de setembro e 17 de dezembro de 2021, seu primeiro curso de agrofloresta, intitulado “Introdução à Agroecologia com foco na Produção de Alimentos”. As aulas abordam a produção sustentável e orgânica de alimentos, por meio de práticas ecológicas que privilegiam a dinâmica da natureza e o cuidado com bens naturais, como água, solo, sementes e matas. As inscrições devem ser realizadas até amanhã por meio do link encurtador.com.br/psALS. Mais informações: 9 9998-0973 (WhatsApp).

OUTROS

Setembro Amarelo

O Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília, aderiu mais uma vez à campanha Setembro Amarelo, iniciativa mundial que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Monumentos e prédios no mundo inteiro iluminam-se no mês de setembro, num gesto de apoio à campanha alusiva ao Dia Mundial para Prevenção do Suicídio. Em razão do distanciamento social por conta da covid-19, a programação será on-line e todos os dias. Às 18h, ocorrerá uma Corrente Ecumênica de Orações em favor da Vida, que poderá ser acompanhada acessando o site boavontade.com/tv.

Startup de saúde

Muitos empresários devem se perguntar o que é preciso para abrir uma HealthTech, que é uma startup da área da saúde. Para esclarecer essas dúvidas, o FGV Educação Executiva promove, no dia 22 de setembro, o webinar “Como virar uma HealthTech?”. O evento é uma oportunidade para quem deseja se desenvolver e se capacitar na gestão da saúde, com apresentação de novas modelagens de negócios e requisitos necessários para transformar uma empresa/organização pública ou privada. O debate, que será realizado a partir das 14h, será transmitido pelo canal da FGV no YouTube. Informações e inscrições no link https://evento.fgv.br/virarumahealthtech/.

Educação do futuro

A educação do futuro estará em debate nos dias 29 e 30 de setembro, em um evento on-line e gratuito promovido pelo Edify Education — empresa de soluções educacionais em inglês. O “HUB — Conexões para educação do futuro” contará com palestrantes nacionais e internacionais para discutir temas relacionados à saúde mental, gestão escolar, desenvolvimento socioemocional e tendências do setor, que vem passando por muitas transformações. As inscrições podem ser feitas pelo link https://lp.edifyeducation.com.br/hub.

Conexão Verde

O projeto Conexão Verde, desenvolvido pelo Instituto Brasília Ambiental, retomou as atividades presenciais de atendimento à comunidade no Parque Ecológico Olhos D’Água (Asa Norte). O atendimento é realizado às segundas e quartas de cada sexta-feira do mês, das 9h às 12h, inicialmente com práticas de reiki.

Doação de sangue

Com o objetivo de estimular e facilitar as doações de sangue e aproximar voluntários, o Taguatinga Shopping recebe o projeto piloto para a expansão da Linha Vermelha, transporte gratuito que leva doadores até o Hemocentro de Brasília. O veículo sai às terças e quintas-feiras, de hoje a 7 de outubro, às 9h e às 13h, da entrada principal do Taguatinga Shopping. Horário de retorno do hemocentro para o shopping: 12h e 16h. O percurso dura 1h. Para o agendamento, acesse https://agenda.df.gov.br/ ou ligue 160, opção 2 ou 0800 644 0160 (atendimento telefônico de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h). O doador que desejar ter o certificado emitido pela plataforma do TGS Solidário de “Doador de Vida” pode se cadastrar no site: https://tgssolidario.com.br/acao/7-edicao-doe-sangue-doe-vida. Para mais informações, acesse https://www.taguatingashopping.com.br/.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer a Shantala em casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar, pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown 9 94480691 e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a Shantala encurtador.com.br/nvS29.

Grita geral

PLANO PILOTO

ALAGAMENTO NA 511 Sul

O advogado Ricardo Santoro Nogueira, 34 anos, morador do Lago Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre um alagamento na 511 Sul. “Choveu excepcionalmente em Brasília durante a seca. Pôde-se perceber um grande alagamento na região. Imagina-se que em razão da inclinação do meio-fio das vagas, que estaria errada, de toda a área do estacionamento naquela altura da via”, informa.

A Secretaria de Obras informou que as obras de revitalização das quadras 511 e 512 Sul foram concluídas no ano passado, já tendo enfrentado um período chuvoso completo sem qualquer intercorrência de alagamentos. De acordo com a pasta, nesta época do ano, é comum que as folhas secas que caem das árvores entupam as bocas de lobo, e esta pode ter sido a causa do incidente. A Secretaria informou que já solicitou a limpeza das bocas de lobo de toda a W3 Sul.



SAMAMBAIA NORTE

ÔNIBUS AOS DOMINGOS

O vendedor ambulante Vinicius Souza de Melo, 33 anos, morador de Samambaia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta da linha de ônibus 380.2 durante os domingos, em Samambaia Norte. “Tenho que pegar o metrô e fazer o resto do percurso a pé”, reclama.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que a linha não opera aos domingos, mas o usuário tem como opção utilizar a linha 373.2, que realiza 16 viagens por dia aos domingos e feriados. A linha liga Samambaia Norte à Rodoviária do Plano Piloto, e faz trajeto semelhante ao da 380.2.

Isto é Brasília

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

Lazer com cuidado

Passear com a família no Parque da Cidade é um dos programas clássicos do brasiliense. No entanto, o período de seca pede atenção à saúde. Utilize protetor solar, mantenha-se hidratado e evite a exposição ao Sol nas horas mais quentes do dia. Também vale lembrar que ainda estamos na pandemia e devemos ficar atentos às medidas de segurança sanitária.

Desligamentos programados de energia

ASA SUL

CLS 105, SQS 105, das 8h30 às 14h30.



GUARÁ

SOF Sul: Quadras 1 e 2, das 9h às 16h.