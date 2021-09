Colisão mata motociclista

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma pessoa morreu após acidente envolvendo uma moto e um carro, ontem, na DF-035, altura do conjunto 18, do Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para o resgate, mas o óbito do motociclista foi confirmado no local. A moto parou no canteiro central e houve um princípio de incêndio, combatido pelo Corpo de Bombeiros. A motorista do carro e o companheiro dela foram levados ao Hospital Brasília. No momento do atendimento pelos bombeiros, o casal estava consciente e estável. Também ontem, um carro e uma moto colidiram na Asa Norte, na CLN 107/108. O condutor do carro não sofreu lesões. O motociclista estava consciente e estável, sem dores, e, também, não precisou ser transportado para o hospital.

Criança morre afogada em piscina

Uma menina de 2 anos morreu após se afogar em uma piscina, ontem, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a família não esperou o socorro e seguiu com a criança para o hospital. Na BR-070, a mãe parou uma viatura da corporação e pediu ajuda. Devido ao estado da criança, a equipe iniciou os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar durante o trajeto para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Na unidade hospitalar, após aproximadamente 30 minutos de atendimento médico, a equipe do hospital declarou a morte da criança. De acordo com relato da mãe da vítima aos Bombeiros, a menina foi encontrada submersa na piscina de um condomínio agrícola de Ceilândia. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.



Mulher é presa por dirigir embriagada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma mulher por furar bloqueio de fiscalização, dirigir embriagada e sem carteira de habilitação (CNH) na madrugada de ontem, no Gama. Antes de ser presa, ela tentou fugir da blitz e acabou batendo o veículo em uma árvore na quadra 18/21. Apesar dos danos no veículo, a condutora não se feriu. O teste de etilômetro acusou quantidade de 0,52 miligrama de álcool por litro de ar expelido. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), índices alcoólicos acima de 0,3 mg/l são considerado crime. A pessoa pode pegar detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da CNH ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Dirigir após o consumo de álcool é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Caso ocorra a reincidência da infração no período de até 12 meses, a multa é em dobro, ou seja, R$ 5.869,40. A recusa em realizar o teste do etilômetro também é considerada infração com as mesmas penalidades. Durante a blitz no Gama, quatro pessoas foram autuadas por alcoolemia e 57 por recusa a realizar o teste do bafômetro. Mais de 220 veículos foram abordados.

Tentativa de Roubo e dinheiro falso

crédito: PMDF/Divulgação

Um homem foi preso, ontem, no Gama, após tentar roubar uma bicicleta na entrada do Gama Leste. De acordo com testemunhas, ele estava acompanhado de um comparsa. Juntos, anunciaram o roubo e derrubaram a condutora da bicicleta. No entanto, no momento da fuga, pessoas que passavam no local conseguiram parar um dos suspeitos até a chegada dos policiais. O comparsa conseguiu fugir. Também ontem, policiais militares do 15º Batalhão prenderam um homem por passar R$ 60 em dinheiro falso na Cidade Estrutural. A vítima procurou os agentes e informou a polícia sobre o golpe. O homem foi preso em flagrante pelo crime de moeda falsa, previsto no art. 289 do Código Penal.