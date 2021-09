Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Minervino Júnior/CB)

Dia das Crianças confirma retomada do otimismo no comércio

A expectativa média de crescimento nas vendas para a data é de 20,78%. O sentimento é de otimismo por parte dos comerciantes do Distrito Federal. Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF (IF) revela que a confiança do empresário aumentou mais de 400% em relação ao ano passado.

Agora, com os estabelecimentos livres para funcionar em horário integral, além da vacinação em curso, os lojistas preveem que as vendas serão bem melhores.

Índice de Confiança

O índice de confiança na melhora das vendas para este ano (37,75%) ultrapassa a marca registrada em 2019, que era de 37,20%. De acordo com a série histórica, a expectativa vinha caindo desde 2017 e só agora voltou a subir.

Recuperação de empregos

“Já prevíamos esse cenário. Em agosto tivemos algo parecido com aumento da confiança do empresário atrelado ao Dia dos Pais. Agora seguimos confiantes em um segundo semestre de 2021 parecido com o segundo semestre de 2019, antes da pandemia. Esperamos a recuperação dos empregos e a alta nas vendas, tanto no Dia das Crianças, quanto no Natal”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Ticket médio

Os consumidores pretendem gastar em média 31,5% a mais que no ano passado. O valor do ticket médio em 2021 é de R$ 127,96, enquanto em 2020 foi de R$ 97,23.

Pagamento à vista

Mais da metade dos entrevistados (59,51%) indicou que pagará suas compras em dinheiro (41,55%) ou por meio de cartão de débito (17,96%). Isso demonstra que as famílias já estão comprometidas com o cartão de crédito em relação a gastos essenciais e que preferem liquidar a compra de imediato, com possibilidade de descontos.



Mudanças no Consórcio Brasil Central

O vice-governador, Paco Britto, está deixando a coordenação do Consórcio Brasil Central que reúne além do DF, os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Britto contou que tentou levar adiante alguns projetos como a participação na Feira de Dubai, no final do ano, para levar os produtos da região para a exposição internacional. Mas, segundo ele, é hora de concentrar nas tarefas de vice-governador e também na coordenação do Comitê Todos Contra a Covid.

Expansão do BRB

Presidido pelo governador Ibaneis Rocha, o consórcio tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social de forma integrada para tornar a região ainda mais competitiva. Quem assume como secretário-executivo no lugar do Paco Britto é José Eduardo Pereira, que acaba de deixar o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O governador Ibaneis Rocha disse à coluna que uma das missões será levar adiante o plano de expansão do BRB para região Centro-Oeste. “Eu criei esse consórcio e ele precisa agora apresentar resultados”, apontou.

Repercussão positiva

A ida do empresário Márcio Farias Jr para a SDE foi bastante celebrada pelo empresariado local. A expectativa é grande do setor que espera o destravamento de processos na área. Somente no Pró- DF e Desenvolve DF são 4 mil à espera de andamento.



Prêmio Brasília de Artesanato

Será lançado hoje, às 19h, na Torre de TV, o Prêmio Brasília Sebrae Artesanato. O evento, organizado com apoio do BRB, tem o objetivo de reconhecer o trabalho desempenhado por artesãos e artesãs que atuam no DF. É um setor que diariamente contribui para a continuidade da identidade cultural, sobretudo, evidenciando a região do Cerrado e os monumentos arquitetônicos da Capital Federal.

Formalizar o mercado

Com a ação, o Sebrae DF também espera incentivar a formalização de mais profissionais que ainda não se registraram oficialmente. “Queremos dar suporte aos profissionais da área e; assim, estimular nosso artesanato, que é lindíssimo. Queremos ajudá-lo a ser mais conhecido pela população”, reforça Rose Rainha, diretora da entidade.

Para participar

As inscrições para concorrer ao prêmio serão abertas amanhã, a partir das 20h30. Poderão participar mestres artesãos, artesãos, artesão iniciante — aquele que está no início da profissão, com Carteira Nacional do Artesanato inferior a três anos — e artesão contemporâneo, aquele que utiliza os fundamentos tradicionais para produzir peças contemporâneas. As inscrições deverão ser feitas pelo site

www.premiobrasiliadeartesanato.com.br