Reversão da DF-250 é retomada nesta segunda-feira (20/9)

RM Rafaela Martins

Reversão foi retomada após ficar suspensa por causa da pandemia - (crédito: Minervino Júnior)

Suspensa desde 25 de março por conta da redução expressiva de carros causada pela pandemia do novo coronavírus, a operação de reversão da faixa na rodovia DF-250 voltou a acontecer nesta segunda-feira (20/9). A ação foi realizada apenas no período de pico da manhã, de 6h às 9h, por onde trafegam aproximadamente 22 mil veículos por dia, na região do Itapoã.

Segundo a Superintendência de Trânsito do DER/DF, engarrafamentos voltaram a acontecer no período matutino. Por isso, o órgão decidiu retomar a operação de reversão de faixa para dar fluidez ao trânsito. A medida será executada até que a obra de duplicação da DF-250 tenha início. A licitação desta obra foi aberta no dia 12 de agosto e está na fase final, com previsão de início das obras até o final de outubro.

Entenda a reversão

Entre 6h e 9h, os usuários poderão trafegar por duas faixas de rolamento no sentido Balão do Itapoã: na faixa central e na faixa da direita. A faixa da esquerda permanece seguindo no fluxo sentido Planaltina. Na faixa reversa (do meio), os motoristas poderão trafegar sobre as áreas zebradas, que estão localizadas próximas aos três acessos à cidade do Itapoã. Durante a realização da reversão, será proibida a conversão à esquerda nas faixas reversa e normal.

A mudança será realizada do km 0 ao km 3 da rodovia, com início a partir do condomínio Novo Horizonte e terminando no balão do Itapoã. Durante a operação, os motoristas só poderão acessar a cidade do Itapoã a partir das extremidades da faixa reversa – no acesso pela DF-001 e no Condomínio Novo Horizonte. Por outro lado, os cidadãos dentro da cidade do Itapoã deverão utilizar as ruas internas para se deslocar.



Fora do período de operação de reversão, o trânsito volta à normalidade, operando como é atualmente: com uma faixa no sentido Balão do Itapoã e duas no sentido Planaltina.

Cuidado

O DER/DF alerta aos motoristas que, durante a operação, não será permitido ultrapassar o bloqueio dos cones. O Centro de Controle Operacional (CCO) irá monitorar o trânsito para prever possíveis alterações na operação da faixa reversa e aplicar multa a quem descumprir.



O motorista que desrespeitar a lei de trânsito comete infração grave, com multa de R$ 195,23 e levará cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

*Com informações do DER/DF