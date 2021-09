Homem conhecido como "Playboy do Tráfico" é preso no Lago Norte

RM Rafaela Martins

Durante a operação, a polícia também apreendeu objetos usados na comercialização das drogas - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 9ª Delegacia de Polícia, prendeu, em flagrante, o jovem conhecido como “playboy do tráfico”, na última sexta-feira (17/9). O homem residia e traficava em mansão na Região Administrativa do Lago Norte. Ao perceber a presença da equipe policial, o criminoso tentou se desfazer das drogas. Ele jogou a mercadoria no vaso sanitário e na banheira de hidromassagem da suíte de seu quarto.

Após investigações, a Equipe de Agentes da Seção de Repressão às Drogas constatou que um jovem universitário comercializava substâncias entorpecentes de alto valor econômico no Lago Norte. O “playboy” vendia drogas para usuários da classe alta, que chegavam em carros de luxo na porta da casa. A negociação era feita por meio de aplicativos de mensagens e ligações telefônicas, com opções de pagamento também via PIX em conta de titularidade do próprio traficante.

Concluídas as investigações, a PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do traficante. Lá foram encontrados grande quantidade de maconha, cocaína e inúmeros comprimidos de drogas sintéticas (MDA), bem como utensílios utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão, facas, tesouras e embalagens, além de dinheiro em espécie.

O jovem foi conduzido à 9ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ele foi recolhido à carceragem e se encontra à disposição da justiça. A pena por tráfico pode variar de 5 a 15 anos de reclusão.

*Com informações da PCDF