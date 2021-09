Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação/MobilxDescrição)

Startup de Brasília vence Desafio Catalisa Corp

Viajar sempre foi um hobby praticado com frequência pelos amigos Gustavo Souza, 35 anos; Bruno Conrad, 41; João Mariano, 38; e Marcelo Hermes, 34. Foi durante uma delas que tiveram a ideia de criar um negócio próprio, a Moblix, uma plataforma de comércio digital especializada em turismo. Eles acabam de vencer o primeiro Desafio Catalisa Corp, promovido pelo Sebrae Nacional em parceria com a Bancorbrás. O objetivo é estimular conexões entre pequenos negócios, médias e grandes corporações interessadas em desenvolver soluções inovadoras.



InovAtiva Brasil

O caminho não foi fácil. Em fevereiro de 2020, um mês antes de tudo fechar por causa da pandemia, lançaram a plataforma que funcionaria por assinatura, facilitando a comercialização apenas de passagens aéreas. Em meio ao cenário de incertezas, surgiu a oportunidade de a Moblix participar do maior programa de aceleração de startups da América Latina, o InovAtiva Brasil. A iniciativa, promovida anualmente pelo Ministério da Economia e pelo Sebrae, oferece, gratuitamente, capacitações e mentorias a empreendedores inovadores e foi decisiva para os quatro amigos decidirem remodelar a ideia.



Gestão inteligente de pacotes

O esforço deu resultado, e eles se destacaramno Catalisa Corp. O resultado do desafio foi divulgado em agosto, após quatro meses em que a Moblixe outras 41 startupsforam continuamente desafiadas a desenvolver uma solução capaz de realizar a intermediação de fornecedores de turismo receptivo e clientes finais (turistas), bem como prover tecnologia de apoio às empresas do setor com gestão inteligente dos serviços e pacotes.



E-commerce

A plataforma de e-commerce está em fase de elaboração e tem recebido apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Ela vai permitir que agências de viagens e os fornecedores de experiências turísticas — em sua maioria micro e pequenas empresas — vendam seus produtos nas principais operadoras de turismo do Brasil, como a Bancorbrás. A expectativa é que seja lançada no final deste ano.



Retomada do turismo

“Já estamos colhendo bons resultados, vislumbrando novas oportunidades de negócio, notando o crescimento da nossa base de clientes. Isso nos leva a crer em uma retomada muito forte do setor de turismo e nós estamos preparados para esse reaquecimento”, conta Gustavo Souza, um dos sócios do Moblix.



Ação celebra o Dia do Sorvete social

A Matteo Sorveteria Criativa celebra o Dia do Sorvete com muitas opções do seu produto refrescante acompanhado de solidariedade. Sábado, dia 25 de setembro, das 17h às 22h, toda a arrecadação com a venda de casquinhas da gelateria de Águas Claras — localizada na Rua 28 Norte — será revertida para o projeto Ame-os, instituição sem fim lucrativo que assiste pessoas em situação de vulnerabilidade da comunidade Santa Luzia, na Cidade Estrutural. No ano passado, 600 pessoas doaram seus sorvetes para a ação. Alan Dias é o fundador da marca e estará no evento.



Com a chegada da primavera

Essa é a terceira edição do Sorvete Social e, mais uma vez, será acompanhada de atrações culturais, com apresentações de músicos e arte urbana ao vivo. O Dia do Sorvete é comemorado na quinta-feira, 23 de setembro, marcando a chegada da Primavera. Os gelatos da Matteo não possuem gordura hidrogenada, corantes e nem aromatizantes e conservantes e oferecem opções veganas.



Empresários no almoço com Doria

Um grupo de empresários do Distrito Federal participou do almoço oferecido na casa do senador Izalci Lucas (PSDB) para o governador de São Paulo, João Doria, que é pré-candidato a presidente. Eles esclareceram que foram como convidados para ouvir o que Doria tinha a dizer ao setor, e não na condição de eleitores ou apoiadores. O presidente do Sindivarejista, Edson de Castro; o presidente do Lide Brasília, Paulo Octavio; Laura Oliveira, do grupo Levvo; Marconi de Souza, da ValeShop e; Antônio Matias, da rede Cascol, estavam entre os que compareceram.



Drinks para celebrar aniversário

Os clientes de Brasília estão entre os convidados para a festa de aniversário de 62 anos da marca Pão de Açúcar com descontos em bebidas e ingredientes usados para fazer drinks. Até o dia 29 deste mês, estarão com ofertas especiais as bebidas como gin, aperol, vodka, whisky e cachaça. Itens utilizados no preparo de drinks como água tônica, água com gás, água de coco e energéticos também estão em promoção.



Receitas para preparar em casa

“Convidamos nossos clientes a se arriscarem na mixologia, oferecendo tanto receitas quanto ótimas ofertas para fazer e criar drinks em casa”, diz Camila Assis, gerente de marketing do Pão de Açúcar. Ficou em dúvida sobre qual drink preparar? Basta acessar o hotsite que a rede preparou e descubra qual drink mais combina com você, baseado em pratos para jantar, preferência de sabor e personalidade: folhetos.paodeacucar.com/especiais/especial-drinks.