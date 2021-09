Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

SLU caminha rumo ao edital

As expectativas para o próximo concurso do Sistema de Limpeza Urbana (SLU) crescem cada dia mais. A preparação para o certame, que está autorizado desde março pela Secretaria de Economia, avançou com a formação de um grupo de trabalho que vai realizar estudos técnicos e definir a banca organizadora que vai organizar e executar a seleção com 100 vagas para o cargo de analista de resíduos sólidos.

O último concurso para o cargo, aberto em 2019, contou com 150 oportunidades. O cargo exige nível superior e, na ocasião, as vagas foram para administração, arquitetura, biologia, ciências contábeis, jornalismo, relações públicas, direito e legislação, economia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, geografia, informática, modernização de gestão de atividades de resíduos sólidos e serviço social.

Os candidatos foram avaliados por provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos. Os exames tiveram duração de 3 horas e 30 minutos e foram aplicados em Brasília-DF. Aos contratados, foi oferecida remuneração inicial de R$ 5.070, para carga horária de 30 horas semanais.

CFT prorroga inscrição

Com vagas para Brasília, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) prorrogou as inscrições de 255 vagas de níveis técnico, médio e superior. Agora, os candidatos podem realizar o cadastro até 7 de outubro, por meio do site do Instituto Quadrix. Os salários são de até R$ 5 mil. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 7 de novembro.

Mais vagas no DF

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp Jud) está com concurso aberto para preencher 180 vagas de nível superior. A lotação será em Brasília-DF. As oportunidades são para carreiras de analista, advogado e atuário com remuneração inicial de até R$ 8.204,82. As inscrições seguem até as 23h59 de 21 de outubro, por meio do site do Instituto AOCP. As provas objetivas estão previstas para 5 de dezembro.

ICMBio em fase de definição de bancas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está em fase de escolha da banca que vai organizar o próximo concurso. De acordo com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do órgão, algumas instituições foram convidadas a apresentar suas propostas, são elas: Cebraspe, Fundação Cesgranrio, Fundação Carlos Chagas (FCC), Fundação Getulio Vargas (FGV), Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades); Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Caso demonstre interesse, as empresas devem encaminhar documentação necessária para o órgão. O ICMBio vai abrir 172 vagas de níveis médio e superior, para os cargos de técnico ambiental (110) e analista ambiental (61). O edital deve ser publicado até março de 2022.

Últimos dias para o Detran-GO

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-GO) encerra, na próxima sexta-feira, as inscrições para 78 vagas de níveis médio e superior. As chances são para os cargos de contador, psicólogo, arquiteto, apoio administrativo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, operador de equipamento de pintura, técnico em sinalização de trânsito e assistente técnico de trânsito. Os contratos serão temporários e os profissionais receberão salários de até R$ 4.665,82. As inscrições poderão ser feitas pelo site selecao.go.gov.br.





TCDF cobra concurso do Zoológico de Brasília

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou um prazo máximo de 180 dias para que a Fundação Jardim Zoológico de Brasília apresente um cronograma para novo concurso. Segundo a decisão, o Zoo deve elaborar e anunciar um plano de ação especificando os procedimentos necessários para a realização da seleção. O documento deve conter datas e apontar os agentes responsáveis pela preparação do certame, a fim de se solucionar as irregularidades relacionadas à ausência de servidores públicos efetivos no órgão.

Vagas abertas na UnB

A Universidade de Brasília (UnB) está com seleções abertas para professores de diversas áreas. Há chances para os departamentos de música, medicina e artes cênicas. Os profissionais admitidos vão desempenhar carga horária de 20 a 40 horas semanais ou dedicação exclusiva e receberão salários de até R$ 9.616,18. As inscrições podem ser realizadas por meio do site www.sig.unb.br.

Saúde do DF oferta 1.000 vagas



Atenção, concurseiros! As inscrições da seleção com 1.000 vagas para a Secretaria de Saúde do DF encerram hoje, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O edital tem a finalidade de contratar, de forma temporária, 500 agentes comunitários de saúde e 500 agentes de vigilância ambiental. As chances exigem formação em nível médio e os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 2.000. Os candidatos serão avaliados por currículo e experiência profissional.