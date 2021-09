Ibram abre 5 mil vagas para castração

CB Correio Braziliense

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) abre, esta semana, inscrições para a 4° campanha do Programa de Castração de Cães e Gatos do Brasília Ambiental. Serão disponibilizadas cinco mil vagas, uma vaga por cadastro, para moradores do DF acima de 18 anos. A inscrição deve ser feito com base no cronograma feito pelo Ibram (veja Agenda).

Das vagas, 1.069 são para cadelas e 1.129 para cães machos. Para os felinos, serão 1.494 vagas para gatas e 1.308 para gatos. No dia da castração, os interessados devem apresentar o CPF cadastrado, cópia do comprovante de residência e documento de identidade com foto.

Durante a inscrição, o tutor deverá selecionar a clínica em que deseja realizar a cirurgia. A castração será realizada de terça-feira a sexta-feira. Os resultados serão divulgados em 30 de setembro no site do Ibram. As cirurgias devem acontecer entre 1° de outubro e 26 de novembro. Em casos de dúvidas, entre em contato com o Ibram pelo e-mail: fauna@ibram.df.gov.br.



Agenda

» 23 de setembro (manhã, a partir das 10h) — vagas para cadelas;

» 23 de setembro (tarde, a partir das 14h) — vagas para cachorros;

» 24 de setembro (manhã, a partir das 10h) — vagas para gatas;

» 24 de setembro (tarde, a partir das 14h) — vagas para gatos.