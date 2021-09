TRF1 promove roda de conversa on-line sobre acessibilidade e inclusão

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Reproduçao/ TRF1)

Nesta terça-feira (21/9), em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) promove uma roda de conversa on-line. O evento será realizado das 15h às 17h e terá transmissão pelo YouTube do TRF1.

A roda de conversa tem como tema "Acessibilidade e inclusão para todos, responsabilidade de cada um", e trará debates relacionados às pessoas com deficiência, os desafios do cotidiano, experiências de vida e inclusão no ambiente de trabalho.

Os convidados do evento são Kátia Balbino (juíza federal titular da 3ª Vara¿da Seção Judiciária do DF e mestre em direito, com especialização em acesso à Justiça pela Universidade de Montreal); Ed Lyra (juiz federal substituto da 22ª vara da seção judiciária do DF e membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRF1); Marcos Salenko (mestre e doutor em ciência da computação pela Universidade Estadual de Campinas Unicamp, servidor do TRF1 e membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRF1); Cecília Muraro Alecrim (mestre em psicologia pela UnB, professora da APAE/DF e colaboradora do Movimento Inclusão com Afeto); e Waldimar Carvalho da Silva (diretor do Departamento de Inclusão Profissional e Educação dos Surdos (Dipes) e professor de Libras).

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

Apesar de o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência ter sido instituído apenas em 2005, pela Lei 11.133, a data já era lembrada desde 1982. Com o objetivo de promover transformações sociais que promovessem a equidade e acessibilidade de pessoas com deficiência, o Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes (MDPD), que ajudou na criação da lei, luta pela inclusão das pessoas com deficiência na sociedade desde 1979.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader